Лучшие техники для полного релакса в постели

Нередко даже на новогодних каникулах мы остаемся в напряжении, которое снимаем едой, соцсетями или сериалами до утра. Эксперт рассказал об ином способе релаксации, который поможет научиться глубоко расслабляться с пользой не только для себя, но и для партнера, и отношений.

Фото: Кадр из фильма «Дневник памяти» Кадр из фильма «Дневник памяти»

Жизнь мужчины — сплошной стресс. Босс-тиран, поцарапанный бампер его машины, наши капризы и кризис среднего возраста, от которого не спасают ни спортзал, ни другие способы «сбросить лишнее». В таких ситуациях нам на помощь может прийти, как ни странно, секс.

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1. Король лев

Есть ситуации, когда вашему любимому нужно расслабиться не физически, а морально. Возможно, у него неприятности на работе, в бизнесе, он чувствует себя «маленьким человеком», никчемным и униженным. Вашей сильной половине нужно снова почувствовать себя «на вершине», и ничего лучше сексуального «трона» не вернет ему это ощущение. Поэтому в тех ситуациях, когда мужчине просто необходима «корона» на голове, поможет техника «Молитва фаллосу».

Техника исполнения

Для выполнения этой техники расположитесь в ногах мужчины, лучше, если он будет сидеть, например, в кресле. Разотрите большое количество смазки в ладонях, сложите их в позицию «параллельно друг другу» напротив груди. Совершайте руками движение снизу вверх по направлению к головке, обхватив член по бокам, сохраняя всю ту же «молитвенную» позицию. Во время «ручных» манипуляций можно периодически ласкать языком мошонку и основание члена. Должны получаться волнообразные движения ладонями снизу вверх, которые будут стимулировать эрогенные зоны мошонки и члена. Следует помнить, что эта техника больше визуально-психологическая, и довести мужчину до оргазма только с ее помощью не получится, необходимо комбинировать ее с другими, более интенсивными ласками.

2. Преступление и наказание

Иногда мужчине нужно куда-то выплеснуть свою обиду, особенно если «виноватых нет» или до обидчика невозможно добраться. Например, его сегодня по дороге домой подрезали на повороте или начальник незаслуженно сделал замечание. Желание наказать обидчика — естественно для сильного пола, если оно остается неудовлетворенным — это приводит к росту психологической напряженности, которая будет сказываться в первую очередь на ваших отношениях. Дайте мужчине возможность «выпустить пар», например, «наказав» вас, но только в рамках игры.

Техника исполнения

Лучше всего для выполнения этой задачи подойдет техника так называемого «пассивного минета», которая особенно хорошо удается девушкам, которые были на моих тренингах и знают методики расслабления и раскрытия горла. Опуститесь перед партнером на колени и дайте ему возможность обхватить вас руками за голову с двух сторон. После этого дайте члену проникнуть в ваше горло, полностью расслабив его, и сами подтолкните мужчину к совершению активных фрикций. Перед выполнением данной техники как минимум ознакомьтесь с моим обучающим видео, чтобы избежать травм и неприятных ощущений.

3. Я рядом

Лучше всего партнер ощущает вашу поддержку во время секса. Поэтому, если вы хотите сказать своему избраннику «я рядом, милый», то лучшего способа просто не найти. В этом вам поможет техника «Содружество». Она создаст ощущение, что даже в самых интимных и требующих уединения процессах вы неотъемлемая часть жизни вашего избранника, его поддержка, опора, союзник и напарник.

Техника исполнения

Опуститесь на колени между ног сидящего мужчины. Очень важно для выполнения этой техники, чтобы мужчина видел ваше лицо. Обхватите член двумя руками с разных сторон так, чтобы большие пальцы были на «щечках» члена и уздечке. Растопырьте пальцы на своих руках и попросите мужчину сделать то же самое. Ему необходимо пропустить свои пальцы между вашими таким образом, чтобы получился «замок». Когда цель достигнута, осторожно начинайте возвратно-поступательные движения в «сцепке». На середине процесса поменяйтесь с мужчиной «местами» и продолжайте выполнять технику до тех пор, пока партнер окончательно не расслабится. Закончить процесс можно любой интенсивной оральной или мануальной лаской, которая доведет его до оргазма.