6 вредных привычек в постели, которые портят  интим

Если сексуальная жизнь не приносит вам столько приятных эмоций и ощущений, сколько хотелось, есть повод задуматься — не делаете ли вы чего-то, что ухудшает качество ваших интимных отношений?

Фото: Кадр из фильма «Сладкий ноябрь» Кадр из фильма «Сладкий ноябрь»

Эксперт по сексу и отношениям Руби Пейн перечислила несколько наиболее распространенных «вредных привычек» в постели, которые все только портят. Проверьте — возможно, один или несколько пунктов — про вас или вашего партнера.

Видео дня

1. Оргазм — ваша единственная цель

«Оргазм следует рассматривать как приятный побочный эффект, а не как основную цель»,

— считает Руби и предлагает сосредоточиться на самом процессе и получать от него удовольствие, вообще не задумываясь о кульминации.

«Секс — это путешествие, и чрезмерная концентрация внимания на оргазмах оказывает огромное давление на партнеров. Это убивает весь настрой»,

— подчеркивает эксперт.

2. Вы торопитесь

Даже если у вас совсем немного времени — лучше забыть об этом, пока вы занимаетесь сексом. Спешка и тревога не оставляют шанса для глубокого удовольствия. Если же вам трудно сконцентрироваться на настоящем моменте, лучше вообще не заниматься сексом в условиях ограниченного времени и отложить удовольствие на тот момент, когда вы сможете полностью расслабиться.

3. Вы не экспериментируете

Даже если вы с партнером давно нашли позы и практики, которые гарантированно доставляют удовольствие обеим сторонам, рано или поздно все приедается. А эксперименты (пусть даже порой неудачные) способны разнообразить интимную жизнь и подарить массу новых ощущений.

«Существует целый мир секс-позиций и техник, — говорит Руби Пейн. — Так что пора все изменить!».

Конечно, каждое нововведение нужно заранее обсудить с партнером и узнать его мнение.

«Если вы хотите попробовать что-то новое, обязательно выясните, понравится ли это вашему партнеру»,

— советует эксперт.

4. Вы слишком много пьете перед сексом

Да, пара бокалов вина способны расслабить и настроить на нужный лад, однако если переборщить с порцией, вы рискуете остаться без удовольствия. Нетрезвое состояние снижает чувствительность и значительно уменьшает вероятность того, что вы получите оргазм. К тому же повышается риск травм — если та или иная поза или практика будет приносить вам дискомфорт, скорее всего, перебрав алкоголя, вы попросту этого не почувствуете.

5. Вы относитесь к сексу слишком серьезно

Не бойтесь немного повеселиться и посмеяться над собой в постели. Это только раскрепостит вас и партнера.

«Многие хотят, чтобы их секс был таким, каким они видят его в фильмах. Но на самом деле люди пукают, у кого-то могут начаться судороги в ноге, а кто-то может упасть с кровати. Так что не бойтесь шутить»,

— советует Руби.

6. Вы занимаетесь сексом, когда голодны или объелись

Оба этих состояния делают нас вялыми и неспособными на активную физическую нагрузку, а она, как ни крути, требуется во время хорошего секса. По словам экспертов, оптимальнее всего съесть что-то легкое, но питательное примерно за час-полтора до секса.