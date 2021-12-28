Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+12° в 
USD 73.50EUR 83.22
Войти в почту
2 часа назад

4 неочевидных признака неверности

Мы не всегда замечаем тревожные «звоночки» в поведении партнера.

4 неочевидных признака неверности
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Трудно представить что-то более ранящее, чем измена. Иногда партнера годами пребывают в неведении или же предпочитают не замечать, что вторая половинка живет двойной жизнью. Однако большинство партнеров предпочитают выяснить, есть ли факт измены в их отношениях. Мы решили собрать основные признаки, на которые не всегда обращаешь внимание, но нередко они говорят многое о партнере.

Видео дня

В его глазах вы — обманщица

Да-да, человек, который неверен своей второй половинке, будет подозревать всех вокруг. И первой «жертвой» станете именно вы, хотя можете не давать для этого никакого повода. Психологи называют такое поведение проекцией, когда собственные мысли и действия перекладываются на другого человека. Таким образом ваш партнер пытается оправдаться перед самим собой, ища подтверждение тому, что все вокруг не без греха.

Он начинает внезапные эксперименты

Интимное разнообразие в отношениях — отличная терапия во времена кризиса, однако если вы знаете, что ваш партнер не большой любитель чего-то нового в постели, такое поведение должно вас насторожить. Здесь важно не искать проблемы на ровном месте, возможно, партнер действительно решил вас удивить и порадовать смелыми сексуальными экспериментами, поэтому не спешите делать выводы. Но при этом будьте внимательны — если эксперименты стали важной частью вашей сексуальной жизни, есть повод присмотреться к досугу партнера внимательней.

Он подвергает вас постоянной критике

Когда мужчина заходит в своем обмане слишком далеко, ему становится все труднее скрывать вторую жизнь от партнерши, из-за чего могут начаться серьезные проблемы в отношениях буквально на ровном месте. Чаще всего мужчина начинает психологическое давление на партнершу, тем самым наказывая ее за собственные проступки. Как правило, злость мужчина выдает в виде критики внешнего вида своей женщины, но затем переходит и на другие области, например, его начинает раздражать однообразный ужин или даже манера говорить. Постоянно давление заставляет женщину думать, что вина за проблемы в отношениях лежит именно на ней.

Его начинает волновать его внешность

Любые новые отношения требуют от каждого из партнера выглядеть на все сто, во всяком случае, в первые месяцы отношений. Вспомните, как ваш партнер вел себя, когда вы только начали встречаться? Не повторяется ли его поведение и сейчас? Если ваш ответ положительный, скорее всего, мысли вашего партнера захватил новый объект его желания, но, как мы уже говорили, важно убедиться в этом на сто процентов, уже после этого принимать какие-либо меры.

Любовь,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители