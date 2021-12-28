4 неочевидных признака неверности

Мы не всегда замечаем тревожные «звоночки» в поведении партнера.

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Трудно представить что-то более ранящее, чем измена. Иногда партнера годами пребывают в неведении или же предпочитают не замечать, что вторая половинка живет двойной жизнью. Однако большинство партнеров предпочитают выяснить, есть ли факт измены в их отношениях. Мы решили собрать основные признаки, на которые не всегда обращаешь внимание, но нередко они говорят многое о партнере.

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В его глазах вы — обманщица

Да-да, человек, который неверен своей второй половинке, будет подозревать всех вокруг. И первой «жертвой» станете именно вы, хотя можете не давать для этого никакого повода. Психологи называют такое поведение проекцией, когда собственные мысли и действия перекладываются на другого человека. Таким образом ваш партнер пытается оправдаться перед самим собой, ища подтверждение тому, что все вокруг не без греха.

Он начинает внезапные эксперименты

Интимное разнообразие в отношениях — отличная терапия во времена кризиса, однако если вы знаете, что ваш партнер не большой любитель чего-то нового в постели, такое поведение должно вас насторожить. Здесь важно не искать проблемы на ровном месте, возможно, партнер действительно решил вас удивить и порадовать смелыми сексуальными экспериментами, поэтому не спешите делать выводы. Но при этом будьте внимательны — если эксперименты стали важной частью вашей сексуальной жизни, есть повод присмотреться к досугу партнера внимательней.

Он подвергает вас постоянной критике

Когда мужчина заходит в своем обмане слишком далеко, ему становится все труднее скрывать вторую жизнь от партнерши, из-за чего могут начаться серьезные проблемы в отношениях буквально на ровном месте. Чаще всего мужчина начинает психологическое давление на партнершу, тем самым наказывая ее за собственные проступки. Как правило, злость мужчина выдает в виде критики внешнего вида своей женщины, но затем переходит и на другие области, например, его начинает раздражать однообразный ужин или даже манера говорить. Постоянно давление заставляет женщину думать, что вина за проблемы в отношениях лежит именно на ней.

Его начинает волновать его внешность