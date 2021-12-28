5 сексуальных привычек, которые стоит приобрести в новом году

Ради качественного интима стоит постараться самим стать лучше.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

С наступлением нового календарного года хочется перемен не только в обычной, но и в сексуальной жизни. Мы решили изучить самые занимательные привычки, которые призваны изменить ваш секс в лучшую сторону, и мы с удовольствием делимся ими с вами.

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Больше воды

Интересный факт: люди, которые не любят воду или просто не имеют привычки выпивать хотя бы стакан воды с утра, испытывают довольно ощутимые проблемы в сексе. Все дело в том, что все слизистые нашего организма нуждаются в постоянной подпитке изнутри. Если вы ежедневно теряете много влаги из-за активной работы и при этом не восполняете ее потерю, не стоит удивляться тому, что после оргазма вы можете испытывать неприятные ощущения вплоть до тошноты. Вместо очередной чашки кофе или бокала вина лучше все же предпочесть стакан воды с лимоном.

Смените декорации

Конечно, можно несколько раз в год выбраться в отпуск, где можно максимально эффективно «освежить» отношения, однако скучать дома также вредно. Никто не говорит о том, что вам стоит провести замену всей мебели в спальне и устроить грандиозную перестановку, совсем нет. Достаточно раз в несколько месяцев подкупать постельное белье, которое бы пробуждало страсть, с этой задаче хорошо справляются глубокие цвета, вроде бордо, насыщенного изумруда, а также шоколадные и фиолетовые оттенки белья. Кроме того, не забывайте обновлять декор в спальне, это не потребует больших затрат, но при этом поможет слегка изменить атмосферу.

Носите его вещи

Редкий мужчина останется равнодушным к тому, что женщина носит его вещи дома. Чаще всего женщины предпочитают брать рубашки, которые невероятно удобны. На подсознательном уровне мужчина еще больше убеждается в том, что эта женщина принадлежит только ему, а этот факт просто не может его не возбуждать. Так что «воруйте» его рубашки почаще.

Держим спину

Залог сексуальной походки и уверенности во взгляде — пряма спина. Обратите внимание на то, как вы сидите. С большой вероятностью, вы сгибаетесь пополам и тянетесь к земле, сами того не замечая. Почему бы не «вырастить» привычку постоянно держать спину прямо с первых дней нового года? Совсем скоро вы на автомате будете поднимать подбородок выше и расправлять плечи, мужчины просто не смогут пройти мимо уверенной женщины.

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