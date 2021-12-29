Что никогда нельзя делать ради мужчины

Влюбленная женщина часто готова на все ради избранника, иные заходят настолько далеко, что жертвуют личным счастьем во имя отношений. Но далеко не каждая жертва оправдана. Специально для тех, кто любит песни про «я за ним, извини, гордость» и стихи про «я могу за тебя отдать все, что есть у меня и будет», рассказываем о жертвах, которые идут не только во вред отношениям, но и вашей самооценке.

Фото: Кадр из фильма «Матч Пойнт» Кадр из фильма «Матч Пойнт»

«Я за тебя в огонь, в воду и даже по медным трубам пройду», — клятвенно обещают влюбленные мужчины. Но в последнее время наблюдается полярная тенденция: когда женщина готова на все ради любимого. Чем это может грозить ей и чего не стоит делать ради партнера, специально для WMJ.ru рассказала секс-коуч, основатель школы интимной гимнастики Вагимагия, Екатерина Бибишева

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Екатерина Бибишева, секс-коуч, основатель школы интимной гимнастики Вагимагия

Личные границы в паре: почему их нужно расставлять еще в начале отношений

Есть такое расхожее мнение, что женщина в отношениях должна быть мудрой и гибкой. Только тогда ее ждет семейное счастье. Но порой гибкость становится настолько сильной, что напоминает прогиб: ради своего мужчины женщина готова делать все, даже то, что ей претит. О чем это ситуация? Про личные границы, которые забыли расставить.

Личные границы — это свод правил, принципов, устоев, которые нельзя нарушать. Почему бы не расставить их в самом начале отношений?! Но ведь нет, в начале мы все хотим казаться особенно эмпатичными, послушными. Со временем, когда вы почувствуете себя более уверенной в отношениях, то вспоминаете про личные границы и все может измениться не в лучшую сторону.

Я знаю женщин, которые подстраиваются под мужчин до последнего, пока в какой то момент у них не срывает крышу и они начинают кричать. А мужчина впадает в ступор: «Где моя послушная женщина, которая терпела все?»

Другая крайность — когда женщина растворяется в отношениях. Делает только то, что позволено мужчиной, готова на любые риски или авантюры, только бы быть с ним. Например, была женщина такая хохотушка, душа компании. А сейчас строгая одежда и разговоры о серьезном. Чаще всего женщины делают это не по своей воли, а в надежде сохранить отношения. И так с каждой уступкой они теряют себя. Не всегда эти тотальные перемены легко уловить. Поможет простое упражнение - вам понадобиться лист бумаги и ручка. Попробуйте написать буквально 5-7 пунктов, какой вы были раньше, до этих отношений. А потом сравните и подумайте, почему вы пришли к этой точке В. Точно ли это ваше осознанное решение?

«Пятихатку займи»: чего не нужно делать ради мужчины?

Знакомая взяла миллион в кредит, чтобы помочь мужчине вылезти из долгов. А он вылез и слинял с любовницей. Я никогда не скажу ей: «Сама виновата». Потому что нет ничего стыдного в том, чтобы любить. Но иногда женщины готовы на все, только бы доказать ему «Я тебя люблю» и получить в ответ «Я тебя тоже». Эти доказательства могут испортить все. Собрала для вас вещи, которые не стоит делать ради мужчины.

Помогать финансово. Даже если у него дырявый кошелек и ему нечего есть, запомните: работу можно найти всегда. Кормить семью — это не про «хочу-нехочу». Это про надо. Не отнимайте у него инициативы и не сажайте к себе на шею

Дарить дорогие подарки. Подарки должны быть равноценными. Если он дарит вам цветочки по праздникам, а вы откладываете ползарплаты на портфель из питона, до хорошего это не доведет. Во-первых вы можете унизить его дорогим подаркам, если он позволить себе такой не может. Или вы просто привлечете в свою жизнь абьюзера

Жалеть. Даже если он будет вам жаловаться на жизнь. Жалость — это не признак глубоких отношений, это признак того, что вы превращаетесь из любимой женщины в жилетку или спасателя, который будет вытаскивать его за уши из отчаяния.

Менять внешность. Конечно, вы можешь поменяться визуально, но пусть это будет ваше решение. Никто не имеет права решать за вас, какой длины будет юбка, какого цвета будут волосы. Не позволяйте мужчине подгонять себя под стандарты. Вы уникальны и прекрасны сама по себе.

«Я эту любовь заслужила»

Что я слышу в этих словах: «Я не чувствую, что меня можно любить просто так. Мне нужно что-то сделать, чтобы он меня принял». Но как можно заслужить то, что ваше по праву?! Вы от рождения достойны любви, и вам не нужно доказывать это. Не нужно подстраиваться под хотелки партнера или переступать через себя, пытаться его покорить. Вы заслуживаете любви, потому что вы это вы.

Когда вы это понимаете, у вас исчезает потребность удерживать мужчину или выпрашивать заботу. Вы получаете ее просто так. Потому что это настоящая, а не «выстраданная» любовь и вы ее достойны. И помните: никогда не бывает поздно — начать ценить и любить себя, не предавать ради мужчины, не поздно научиться говорить «нет», когда вам чего-то не хочется. Никогда не поздно поставить себя на первое место.

Фото:кадр из фильма «Матч Пойнт»