Почему нам стыдно хотеть секса и быть сексуальными

Главная особенность стыда — это ощущение себя недостойным, плохим и неправильным. Из-за этого возникает желание поскорее спрятаться от всего мира. При этом стыд — это социальная эмоция, которая тесно связана с одобрением или осуждением окружающих.

В новой серии подкаста "Активное согласие" мы обсудили природу стыда и поразмышляли о том, почему наши сексуальные желания часто кажутся нам табуированными, запретными и ненормальными.

Вместе с семейным терапевтом Еленой Рыдкиной мы поговорили о том, почему мы так сильно стесняемая быть сексуальными, и почему общество стремится регулировать нашу интимную жизнь.

Таймкод:

1.30 — Почему мы стыдимся, разные виды стыда

9.50 — Почему стыд полезен

12.10 — Почему стыд и секс всегда рядом

18.10 — Что делать, если ты испытываешь стыд

24.15 — Ритуалы проживания эмоций в древних обществах

26.06 — Как обходиться с чужим стыдом

35.00 — Почему нарушение запретов возбуждает

37.00 — Стыд от обнаженного тела

43.50 — Почему женщины стесняются своей сексуальности

52.48 — Почему мужчины стесняются потерять свою мужественность

58.58 — Как признаться в партнеру в чем-то и превозмочь стыд

В подкасте участвовали:

Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж — Арсений Троицкий