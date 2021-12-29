Почему нам стыдно хотеть секса и быть сексуальными

Главная особенность стыда — это ощущение себя недостойным, плохим и неправильным. Из-за этого возникает желание поскорее спрятаться от всего мира. При этом стыд — это социальная эмоция, которая тесно связана с одобрением или осуждением окружающих.
В новой серии подкаста "Активное согласие" мы обсудили природу стыда и поразмышляли о том, почему наши сексуальные желания часто кажутся нам табуированными, запретными и ненормальными.
Вместе с семейным терапевтом Еленой Рыдкиной мы поговорили о том, почему мы так сильно стесняемая быть сексуальными, и почему общество стремится регулировать нашу интимную жизнь.
Таймкод:
1.30 — Почему мы стыдимся, разные виды стыда
9.50 — Почему стыд полезен
12.10 — Почему стыд и секс всегда рядом
18.10 — Что делать, если ты испытываешь стыд
24.15 — Ритуалы проживания эмоций в древних обществах
26.06 — Как обходиться с чужим стыдом
35.00 — Почему нарушение запретов возбуждает
37.00 — Стыд от обнаженного тела
43.50 — Почему женщины стесняются своей сексуальности
52.48 — Почему мужчины стесняются потерять свою мужественность
58.58 — Как признаться в партнеру в чем-то и превозмочь стыд
В подкасте участвовали:
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Над подкастом работали:
автор и ведущая — Даша Краснова
джингл — Глеб Домбровский
монтаж — Арсений Троицкий
обложка — Мария Толстова и Лена Сидорова