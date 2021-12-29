Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+9° в 
USD 73.65EUR 83.20
Войти в почту
1 час назад

Как влюбить в себя мужчину с первого взгляда

Язык тела по-прежнему считается одним из базовых инструментов, при помощи которого практически все живые существа на земле общаются на подсознательном уровне. И, люди, конечно, не исключение. Вы удивитесь, но 85% всей коммуникации человека с другими людьми происходит посредством жестов и определенных поз.

Как влюбить в себя мужчину с первого взгляда
Фото: Кадр из фильма «Сумерки»Кадр из фильма «Сумерки»

На примере фильма «Сумерки» известный психолог Вероника Степанова раскрыла Пятому каналу простой и эффективный способ заворожить любого представителя сильного пола. Бывают случаи, когда вам встречается «тот самый» мужчина, но вы не знаете, как привлечь его внимание или заслужить восхищенный взгляд. И вот вы каждый день оказываетесь рядом, но никак не можете сделать первый шаг, ведь не знаете, что именно делать. Зато знает известный психолог Вероника Степанова, которая рассказала об особом способе соблазнения. Эффективность этого метода она продемонстрировала на примере фильма «Сумерки».

Она останавливает на нем свой взгляд... Она очень долго на него смотрит, дожидаясь, пока он не развернет свои глаза и не увидит, что она долго на него смотрит... Просто долго смотреть — неприлично долго. То есть ты должна показать своему будущему партнеру, что ты заинтересована — посоветовала психолог на своей странице в Instagram.

По словам Степановой, мужчина подсознательно считывает этот сигнал, возбуждается и начинает предпринимать действия для соблазнения женщины. Он настраивается на нее.

Последние новости
Любовь,Вероника Степанова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители