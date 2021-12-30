6 плюсов секса в новогоднюю ночь

Мы выяснили, почему стоит провести последние минуты перед боем курантов в постели.

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Самый волшебный праздник уже на горизонте, а это значит, образы продуманы, меню выверено, список гостей составлен. Но что, если вы планируете провести эту ночь еще более ярко, а именно — в постели? Неплохая перспектива, причем с этим согласны и психологи, и мы расскажем почему.

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Снимаем стресс

Не секрет, что стресс лучше всего «лечится» физической активностью, а также сексом. Но если в новогоднюю ночь о йоге и фитнесе практически никто не задумывается, то секс — вполне неплохой способ снять все напряжение, которое накопилось за все эти дни подготовки к празднику. При этом спонтанный секс оказывает еще более положительное влияние на наше эмоциональное состояние, чем размеренный и запланированный. Почему бы не провести последние часы уходящего года с пользой для здоровья?

Никаких конфликтов

Многие женщины уверены, что своевременный секс может помочь избежать большой ссоры, и мы не можем не согласиться. Подготовка к празднику всегда накаляет обстановку из-за нехватки времени или ситуаций, которых вы не ожидали. И если с детьми договориться проще, то супруга «подкупить» непросто. Ссора в последний день года — худшее, что можно представить. К счастью, конфликтную ситуацию можно сгладить вот таким приятным для всех участников способом. Попробуйте, если чувствуете, что ситуация накаляется.

Вы будете выглядеть намного лучше

Даже если вы купили самое шикарное платье, которое только можно представить, без румянца на лице и горящего взгляда образ точно будет неполным. А секс, как известно, помогает вырабатывать больше эндорфинов и в целом улучшает работу организма, которые просто необходимы в уходящие дни. Зачем тратить время на поход в салон перед праздником, когда можно устроить эротическое «спа» в собственной постели? Ваш партнер будет только за.

Зародить новую жизнь

Наверное, самый волшебный подарок, который вы можете сделать себе и своему партнеру, — зачатие ребенка. Считается, что малыш, который был зачат в новогоднюю ночь, будет счастлив всю его жизнь, ведь трудно представить более удачный для такого дела день. Конечно, не стоит надеяться, что все произойдет именно в уходящие часы года, однако постараться однозначно стоит, если вы планируете пополнение в семействе в ближайшее время.

Подарок для супруга

Можно подарить любимому мужчине самую желанную для него вещь, но едва ли она вызовет такое же восхищение, как его любимая женщина, которая готова осуществить его желания в постели. Естественно, стоит хорошо подготовиться, посетив спа-салон, а также прикупив новый комплект белья. Согласно опросам, 99% мужчин были бы в восторге, если бы партнерша предложила проводить год подобным образом.

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