7 раздражающих вещей, которые люди делают после секса

Кому-то после секса хочется нежности и объятий, кто-то готов сразу же спать. Однако есть несколько вещей, которые портят отношения и раздражают большинство людей.

Фото: Кадр из фильма «Удачи, Чак!» Кадр из фильма «Удачи, Чак!»

Помимо очевидных преимуществ секса для здоровья, таких как физические упражнения, улучшение сна и общее счастье, есть и долгосрочные преимущества: здоровая сексуальная жизнь приводит к снижению кровяного давления, улучшению сердечного ритма и повышению самооценки. Именно поэтому пары активно решают и устраняют проблемы, которые могут поставить под угрозу возможность заняться сексом, однако есть еще один аспект, о котором пары должны помнить. И это то, что происходит после секса! Иногда после секса люди начинают раздражать своего партнера! Как?

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Сразу засыпаете

Большинство пар сталкиваются с этой проблемой, когда один из партнеров или оба засыпают вскоре после секса. Это, безусловно, большая ошибка, которая может разрушить удовольствие от секса. Сон сразу после завершения интима не дает вам возможности насладиться друг другом и обсудить случившееся.

Поход в туалет

Совместный горячий душ может быть отличной прелюдией, но спешить в туалет сразу после жаркого секса — точно нет! Если после любовного акта вы сразу же бежите в уборную, партнер думает, что в процессе было что-то неприятное, а это явно может омрачить впечатление о близости.

Проверка соцсетей

Это еще одна распространенная ошибка, с которой сталкиваются пары. Понятно, что никто не станет звонить другу в неурочный час, чтобы обсудить официальные вопросы, так почему бы мелким разговорам или сообщениям не подождать до утра? Когда приходит время наслаждаться сексом, действительно неловко держать глаза и уши приклеенными к мобильному телефону, ожидая сообщения или следя за пропущенными звонками. Это заставляет другого партнера чувствовать, что вам просто неинтересно, и тем самым портит все удовольствие.

Сразу бежать по рабочим или учебным делам

Вопрос о том, о чем думают пары во время секса, остается без ответа. Однако те, кто сразу после секса направляется в кабинет, могут дать ответ на этот вопрос. Думать о книгах и чтении — это действительно большая ошибка, которая многих раздражает. Если после страстного секса вы спешите скорее уйти в свой кабинет, оставив партнера в одиночестве, это не принесет ничего хорошего вашим сексуальным отношениям и может сильно расстроить вашего партнера.

Спать отдельно

Возможно, у вас есть привычка спать отдельно в гостевой спальне или кабинете, но в конкретную ночь, когда у вас была близость с партнером, допускаются исключения. После занятия любовью не стоит бросать своего партнера, собирать постельное белье и подушку и переходить в другую комнату, чтобы хорошенько выспаться. Это не только убьет страсть, но и омрачит ваши сексуальные отношения на несколько последующих ночей.

Брать с собой детей

Если вы позволяете кому-либо вторгаться в ваше сексуальное уединение, это обязательно омрачит сексуальное удовольствие, и дети не являются исключением. У многих матерей есть тенденция брать детей спать с собой на одной кровати, и если это происходит после секса, то хуже уже быть не может. Такой жест имеет все основания раздражать вашего партнера, который, возможно, запланировал что-то более чувственное на вечер.

Употреблять пищу

Совместная трапеза с любимым может стать отличным началом любовного акта. Однако идти на кухню сразу после секса в поисках чего-нибудь съестного — отвратительно. Это разрушит всю страсть и заставит вашего партнера думать, что вы не наслаждались сексом только потому, что были голодны и думали о еде.