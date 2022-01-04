Как сексуальные фантазии влияют на отношения в паре

Наличие сексуальных фантазий — это совершенно нормально и даже полезно для отношений и партнеров. Богатое эротическое воображение идет рука об руку с полноценной сексуальной связью. Однако обмен сексуальными фантазиями с партнером все-таки имеет свои плюсы и минусы.

Тема отношений всегда являлась и является одной из самых щепетильных, а когда дело касается настолько глубокой темы, как сексуальные фантазии в отношениях, говорить об этом вслух уж точно не принято. В целом сказать, что сексуальные фантазии являются нормой, нельзя, но и о патологии чаще всего здесь речи не идет, вопрос лишь во внутренних и внешних отношениях к себе и/или партнеру. Но встречаются и сексуальные фантазии, говорящие о серьезных нарушениях, требующих работы с компетентным специалистом. Сегодня рассматриваем плюсы и минусы сексуальных фантазий в отношениях вместе с психологом, экспертом по развитию личности Анастасией Волошиной.

Видео дня

Анастасия Волошина Психолог, эксперт по развитию личности

В целом фантазии могут являться как ресурсной точкой — вдохновляющей, так и говорить о том, в чем человеку хотелось бы раскрыться в сексуальности и предъявлении себя партнеру. Но эта грань очень тонка, и понять истинные причины появления сексуальных фантазий можно, только «разобрав» внутренние (эмоциональные) отношения партнеров.

Давайте рассмотрим минусы сексуальных фантазий в отношениях:

Эмоциональная отвлеченность от партнера. Это тот момент, когда фантазии очень сильно отличаются от реальности, например, в представлении себе вместо партнера другого человека. Представляя себе другого человека, вы теряете эмоциональную связь со своим партнером, а значит, тем самым вы отстраняетесь от здоровых взаимоотношений и эмоциональной вовлеченности, что в перспективе может привести к дальнейшему разрыву. Эффект отрыва от реальности. Когда вы настолько увлекаетесь собственными фантазиями, которые, как правило, несут приятный характер, что вы начинаете больше верить в собственные фантазии, нежели в реальность. И в момент, когда по каким-либо причинам вы однажды увидите реальность, можете разочароваться тем, как все выглядит на самом деле, что за собой может повлечь обесценивание себя либо партнера — и это может привести к расставанию. Искажение восприятия себя или партнера в сексуальных отношениях и вне сексуального взаимодействия. Этот пункт несет в себе достаточно серьезный характер, так как в сексуальных отношениях в рамках собственных фантазий вы можете наделять себя или партнера определенными качествами, которых нет вне сексуально взаимодействия, тогда вы будете получать искаженное восприятие себя или партнера, которое рано или поздно станет очевидным. Безусловно, так как фантазия носит положительный характер, вы начнете видеть вне сексуального взаимодействия отрицательные стороны и качества себя или партнера, что, в свою очередь, конечно, не окажет положительного влияния на ваши отношения.

Особенно хочется акцентировать внимание на том, что если вы прибегаете к фантазиям в сексуальных отношениях с партнером, вам есть куда посмотреть в собственные внутренние желания, чувства и состояния, разобраться в том, что вас устраивает и не устраивает в себе и/или в вашем сексуальном партнере — почему вы не можете взаимодействовать с вашим партнером в сексуальных отношениях «без фильтров» и фантазий. И, конечно, важно отметить, что наиболее открытые, доверительные, чуткие и уважительные сексуальные отношения между партнерами строятся на чистом взаимодействии, без сексуальных фантазий и «фильтров», на полном принятии внутренних и внешних качеств как себя, так и партнера. Но, к сожалению, такие сексуальные взаимоотношения между партнерами встречаются достаточно редко, и смело можно сказать, что партнеры, находясь в таких сексуальных взаимоотношениях, гармоничны и счастливы.

После рассмотрения негативных аспектов сексуальных фантазий в отношениях и варианта «нормы» стоит перечислить плюсы сексуальных фантазий в отношениях. Но на самом деле говорить о том, что фантазии будут нести в себе большие положительные качества, достаточно сложно, потому что, как правило, сексуальные фантазии в отношениях закрывают или компенсирует какую-то внутреннюю и/или внешнюю проблему у себя самого и/или же у партнера и говорят о нехватке каких-либо чувств и состояний. Или же сексуальные фантазии в отношениях будут говорить о внутренних негативных состояниях, комплексах и переживаниях, которые, как правило, и закрываются фантазиями.

Есть ли плюсы в сексуальных фантазиях в отношениях? Так как фантазии носят чаще всего компенсаторный характер или же скрывают под собой какую-либо проблему, связанную с внутренними и/или внешними непринятиями себя и партнера, то с уверенностью можно сказать что плюсов в чистом виде сексуальные фантазии в отношениях не имеют. За каждым «плюсом» есть проблема, которую можно и нужно решать.

Что это за плюсы фантазий в сексуальных отношениях с партнером:

Улучшение себя. Возможность посмотреть, что бы вы хотели улучшить в себе, какой/каким бы вы хотели стать — вы в собственных фантазиях как лучшая версия себя, так почему это не использовать как понимание, куда бы вы хотели прийти, и начать действовать?! Например вы более стройный/стройная — так превратите свою фантазию, за которой вы себе не нравитесь в то, каким/какой вы хотите быть, и начните двигаться в этом направлении. Улучшение взаимодействия с партнером. Если каждый раз при взаимодействии с партнером в своих собственных сексуальных фантазиях вы ждете от него каких-либо приятных, ласковых и нежных действий, вы можете посмотреть, насколько вы проявлены в том, чего вы хотите: возможно, вы где-то закрыты и холодны? Если вы обнаружили у себя такое состояние — это повод улучшить ваши отношения, разобравшись со своими внутренними состояниями, и ваш внешний мир и сексуальные отношения изменятся вслед за тем, что внутри.

Вот такие совершенно нехитрые плюсы вы можете взять себе на вооружение для того, чтобы улучшить свои сексуальные взаимоотношения с партнером и сделать ваше взаимодействие более искренним, ярким и чистым. Тогда вам не придется компенсировать то, чего вам не достает, закрываться и компенсироваться сексуальными фантазиями в отношениях с партнером!

И, конечно, невозможно не отметить, что если вы постоянно находитесь в собственных фантазиях, постоянно убегая из «здесь и сейчас» и не вовлекаясь эмоционально в ваши отношения с партнером, стоит в этом разобраться, почему так происходит, насколько у вас все хорошо внутри, насколько ваш партнер на самом деле вам близок. Ведь сексуальные отношения, их эмоциональная и фантазийная составляющая могут могут быть хорошей «лакмусовой бумажкой» в том, чтобы разобраться в отношениях и стать счастливее! И будет совершенно замечательно, если вы решите все те собственные внутренние и внешние переживания, негативные состояния, страхи, сомнения и неуверенности и выстроите открытые, ресурсные и чистые сексуальные отношения, без фантазий и «фильтров» с вашим партнером, и ваша жизнь наполнится более яркими чувствами и эмоциями в открытых и доверительных отношениях!