Сексолог объяснила, как раздельный сон супругов влияет на брак

«Психологи разделились на два фронта. Те, кто за, и те, кто против раздельного сна. В любом случае, конечно же, есть и плюсы, и минусы»,

По ее словам, выбор между совместным и раздельным сном зависит от того, насколько человек любит тактильные контакты. Если один из супругов предпочитает спать в одиночестве, то не стоит ему запрещать это делать. Она пояснила, что в таком случае человек может лучше выспаться и быть более бодрым в течение всего дня. Кроме того, если исключить совместный сон, то развлечения в постели могут стать более насыщенными, так как возбуждение от пребывания вместе будет сильнее. Если же супругам обоим комфортно, и они получают удовольствие от совместного сна, то отказываться от него ни в коем случае нельзя, передает «Пятый канал».