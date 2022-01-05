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1 час назад

Сексолог объяснила, как раздельный сон супругов влияет на брак

Сексолог Екатерина Киселева рассказала, как раздельный сон супругов влияет на брак. Она посоветовала решать проблемы со сном и отношениями конструктивной беседой.

Сексолог объяснила, как раздельный сон супругов влияет на брак
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Психологи разделились на два фронта. Те, кто за, и те, кто против раздельного сна. В любом случае, конечно же, есть и плюсы, и минусы»,

– подчеркнула врач.

По ее словам, выбор между совместным и раздельным сном зависит от того, насколько человек любит тактильные контакты. Если один из супругов предпочитает спать в одиночестве, то не стоит ему запрещать это делать. Она пояснила, что в таком случае человек может лучше выспаться и быть более бодрым в течение всего дня. Кроме того, если исключить совместный сон, то развлечения в постели могут стать более насыщенными, так как возбуждение от пребывания вместе будет сильнее. Если же супругам обоим комфортно, и они получают удовольствие от совместного сна, то отказываться от него ни в коем случае нельзя, передает «Пятый канал».

Сексолог подчеркнула, что данное решение должно приниматься только супружеской парой. Она посоветовала не слушать ничьих советов и принимать решение, исходя из личных предпочтений.

«Если ваши бытовые условия позволяют вам спать раздельно, и вам так комфортнее, спите и не переживайте, ничего плохого с вашим браком не случится. В любом случае, разговаривайте, не стесняйтесь, обсуждайте, и все у вас будет хорошо»,

– заключила эксперт.

Любовь,Екатерина Киселева,
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