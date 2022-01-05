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1 час назад

3 главных правила безопасного секса в бане

Мы знаем, куда вы отправитесь в праздники!

3 главных правила безопасного секса в бане
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Баня в зимние праздники — важный ритуал для многих, кроме того, некоторые предпочитают «очищающие» процедуры с эротическим уклоном, а значит, наш материал очень кстати. Мы решили получить экспертное мнение относительно того, как сделать секс в бане приятным и, самое главное, безопасным, и теперь спешим поделиться рекомендациями с вами.

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Никакого секса в парилке

Как вы знаете, секс сам по себе — серьезная нагрузка на весь организм, особенно энергичный секс. Чем выше температура вокруг, тем больше вероятность, что интимная встреча закончится крайне печально. Людям, которые сталкиваются с проблемами с сердечно-сосудистой системой, стоит несколько раз подумать, прежде чем в принципе соглашаться отправляться в баню, не говоря уже о том, чтобы предаваться там любовным утехам. В остальных случаях, если вы знаете, что у партнера нет особых проблем со здоровьем, можно подразнить друг друга в парной, но сам процесс должен происходит за ее пределами — в комнате отдыха, джакузи и других местах, где температура держится в допустимых пределах и не вызывает дискомфорт.

Не стоит спешить

Еще одно важное правило «парного» секса — никакой спешки. Баня не терпит людей, которые суетятся и делают слишком много лишних телодвижений. Поэтому для интимных целей стоит все же выбирать частную баню или, еще лучше, свою собственную, где у вас нет лимита по времени и вы можете делать все что угодно, естественно, в рамках закона и приличия. Да и достигнуть максимального удовольствия в спешке нереально, вместо этого проведите все банные процедуры, чтобы расслабиться вдвоем, а уже после этого можно переходить к самому интимному процессу.

Алкоголь? Нет, спасибо!

Как мы уже не раз говорили, секс и алкоголь — плохие друзья, но хорошие враги. Мало того, что алкоголь не позволяет получить максимальную разрядку, под его действием могут произойти самые разные, крайне неприятные ситуации. Одна из них — расширение сосудов из-за высокой температуры вокруг, а также после употребления даже небольшого количеств алкоголя, может привести к обмороку в самый неподходящий момент, а вы вряд ли рассчитывали дожидаться «скорую» далеко за городом. Еще одна проблема — потеря контроля над своими действиями под воздействием алкоголя. Не все люди способны держать себя в руках даже после одной рюмки, не говоря уже о злоупотреблении спиртными напитками. Вы можете просто не заметить, что делаете партнеру неприятно, а в таких сложных условиях, как баня, внимание к своему партнеру — самое важное условие.

Любовь,
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