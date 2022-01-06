6 способов, как самой доставить себе удовольствие

Сексом можно заниматься не только вдвоем… Если ты решила полюбить себя такой, какая ты есть, воспользуйся этими лайфхаками. Тебе понравится!

Фото: Кадр из фильма «Дикая вишня» Кадр из фильма «Дикая вишня»

Научиться доставлять себе удовольствие — это способ узнать, что вас возбуждает, и это то, что должна иметь в своем арсенале каждая девушка. И, если, вы до сих пор не знаете, как порадовать саму себя, то настоятельно рекомендуем попробовать один из этих способов.

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1. Через подушку

Вы можете лечь на живот и подложить под него подушку, а затем, использовать пальцы, чтобы провести интересный вечер в одиночестве. Эта позиция подарит вам яркие ощущения, возникающие благодаря сексуальному напряжению, вызванному в мышцах ног. Наслаждайтесь!

2. Насадка для душа

Старый-добрый душ еще никогда никого не подводил. Если у вас достаточно времени, отправляйтесь в душ и сделайте температуру воды чуть более горячей, чем обычно. Затем вы можете прислониться к стене, расположив душевую лейку между ног, и позволить напору воды ударить куда нужно. Это самый простой из всех способов, помогающий получить оргазм в теплой ванне.

3. Дилдо в помощь

Сольный секс может абсолютно точно включать в себя игрушки! В конце концов, ни у одного человека нет вибрирующих рук или гениталий. Поэтому, фаллоимитатор — лучший друг вашего влагалища. Вибраторы используют роторные двигатели для создания урчащих, жужжащих ощущений, которые могут быть доставлять удовольствие как внутри, так и снаружи. Они могут даже стимулировать более глубокие части клитора, если вы прикладываете достаточное давление или используете очень сильный вибратор. Поверьте, вы никогда не разочаруетесь в этом маленьком друге. Если игрушки вызывают у вас интерес, просмотрите варианты в Интернете или загляните в местный секс-шоп (также можете изучить наш гайд).

4. На стуле

Возьмите стул, затем сомкните ноги вокруг ножек стула. Это интересная позиция, и вам стоит ее попробовать. Используйте одну руку и спускайтесь под трусики, стимулируя свою интимную зону. Образуемое трение, несомненно, доставит вам огромное удовольствие.

5. На коленях

Вам нужно сесть на колени и раздвинуть их так, как вам удобно, затем откинуться назад, опираясь на одну руку, а другой рукой начать делать движения вперед-назад. Вы можете делать это так, как вам нравится. Такая поза подарит самые приятные ощущения и яркие оргазмы.

6. Фантазия

Вы можете в любое время пофантазировать о своем парне или о таком красавчике, как Брэд Питт. Дайте волю своему воображению и попробуйте классически лечь на спину и массировать клитор. Поверьте, фантазия может завести вас очень далеко и даже просто остановиться на перерыв будет уже проблематично.