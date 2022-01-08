Как часто нужно заниматься сексом, чтобы зачать ребенка

Рано или поздно многие пары задумываются о продолжении рода. Они нередко думают, что для этого достаточно заниматься любовью без предохранения. Однако это не так. К кому-то удача более благосклонна и позволяет сразу реализовать свои планы, в то время как другие испытывают трудности с зачатием и сталкиваются с множеством проблем.

Фото: Passion.ru Passion.ru

Но после нескольких неудачных попыток рано бить тревогу и ставить себе или супругу трагический диагноз — бесплодие. В данной теме существует много тонкостей, которые следует изучить и принять во внимание. Немаловажно планировать беременность, чтобы подготовиться к ответственному моменту и избежать возможных осложнений.

Видео дня

Подготовка к беременности

В первую очередь партнерам следует пересмотреть свои привычки. Не менее чем за год, рекомендуется отказаться от курения и употребления алкоголя, дабы снизить риск врожденных патологий. Также необходимо избегать переутомления и стрессовых ситуаций. Заблаговременно нужно нормализовать вес, изменить питание, сделав его более сбалансированным, и увеличить физическую активность, однако излишнее перенапряжение может навредить.

Вдобавок будущим родителям необходимо пройти медицинское обследование. Начать можно с терапевта или сразу гинеколога, а мужчине, соответственно, с уролога или андролога. Если потенциальный отец не имеет острых и хронических заболеваний, беспокоится не стоит. Между тем на качество его биологического материала влияет возраст, поскольку с годами оно снижается.

В то же время у женщин после 40 лет уменьшается количество яйцеклеток и сокращается их, так скажем, эффективность работы. Особенно после многих безуспешных попыток забеременеть супругам обязательно посещение врача-репродуктолога и следование его рекомендациям.

Лучшее время для зачатия

Каждый женский организм живет по своим биологическим часам. Ежемесячно у пар появляется несколько самых удачных дней для продолжения рода. Обычно этот период приходится на 10-14 день цикла, поскольку овуляция происходит за 2 недели до предполагаемой менструации. А до этого момента следует воздержаться несколько суток, чтобы поспособствовать повышенной концентрации сперматозоидов в семенной жидкости.

Специалисты считают, что активно пытаться забеременеть следует за несколько дней до выхода яйцеклетки из фолликула яичника, так значительно повышаются шансы на желаемый результат. Дело в том, что жизнедеятельность сперматозоидов сохраняется в половых путях женщин до 5 суток, а яйцеклетки — чуть больше одного дня.

Количество половых контактов

Из всего вышесказанного уже можно сделать определенные выводы. Регулярная интимная жизнь в любом случае важна для здоровья каждого человека, не говоря уже о том, что она способствует беременности. Однако в данном вопросе важно найти грани. Например, чересчур активная половая активность снижает качество эякулята, в то время как дефицит секса снижает вероятность зачатия.

Оптимально заниматься любовью следует не менее трех раз в неделю, при этом важно не злоупотреблять и не предаваться утехам сутками напролет. Как ранее было отмечено, непосредственно перед овуляцией надо сделать небольшую паузу, чтобы создать соответствующий настрой и поспособствовать повышению концентрации сперматозоидов.