Как проходит сеанс эротического массажа

Йони-массаж — это массаж для женщин, который включает взаимодействие с гениталиями. Изначально его начали продвигать западные последователи тантры как способ получать больше удовольствия от секса.
В новой серии подкаста "Активное согласие" мы встретились с телесным-практиком Ксенией Йони, которая как раз специализируется на необычной практике. Ксения рассказала, как устроен сеанс йони-массажа, почему в сфере так много шарлатанов и как массаж может помочь не только одному человеку, но и паре.
Да, войти в йони-массаж без подготовки сложно. Но когда начинаешь изучать тему глубже, натыкаешься на множество восторженных отзывов. Женщины говорят о том, что массаж повышает чувствительность, раскрепощает и помогает объяснить партнеру, как устроена работа их тел.
Таймкод:
6.45 — Что такое йони и йони-массаж
15.07 — Почему йони-массаж — это не эротический массаж
22.28 — Зачем люди идут в йони-массаж
27.00 — Как формируется наше знание о сексе
32.48 — Почему уверенность в том, что все чувствуют одинаково — миф
36.30 — Этапы сессии
42.33 — Случаются ли у женщин оргазмы на массаже
45.00 — Пойти на йони-массаж — это измена
47.10 — Может ли массаж помочь в работе с травмами
48.30 — Что можно попробовать дома
52.30 — Как понять, что мастер — профессионал, а не шарлатан
В подкасте участвовали:
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Над подкастом работали:
автор и ведущая — Даша Краснова
джингл — Глеб Домбровский
монтаж — Арсений Троицкий
обложка — Мария Толстова и Лена Сидорова