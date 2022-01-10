Как проходит сеанс эротического массажа

Йони-массаж — это массаж для женщин, который включает взаимодействие с гениталиями. Изначально его начали продвигать западные последователи тантры как способ получать больше удовольствия от секса.

В новой серии подкаста "Активное согласие" мы встретились с телесным-практиком Ксенией Йони, которая как раз специализируется на необычной практике. Ксения рассказала, как устроен сеанс йони-массажа, почему в сфере так много шарлатанов и как массаж может помочь не только одному человеку, но и паре.

Да, войти в йони-массаж без подготовки сложно. Но когда начинаешь изучать тему глубже, натыкаешься на множество восторженных отзывов. Женщины говорят о том, что массаж повышает чувствительность, раскрепощает и помогает объяснить партнеру, как устроена работа их тел.

Таймкод:

6.45 — Что такое йони и йони-массаж

15.07 — Почему йони-массаж — это не эротический массаж

22.28 — Зачем люди идут в йони-массаж

27.00 — Как формируется наше знание о сексе

32.48 — Почему уверенность в том, что все чувствуют одинаково — миф

36.30 — Этапы сессии

42.33 — Случаются ли у женщин оргазмы на массаже

45.00 — Пойти на йони-массаж — это измена

47.10 — Может ли массаж помочь в работе с травмами

48.30 — Что можно попробовать дома

52.30 — Как понять, что мастер — профессионал, а не шарлатан

В подкасте участвовали:

Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж — Арсений Троицкий