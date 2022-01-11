3 признака, выдающих содержанку

Сексолог подсказал мужчинам, как распознать девушку, находящуюся с ним только ради денег.

Фото: Кадр из фильма «Купи меня» Кадр из фильма «Купи меня»

Сексолог Керим Костоев убежден, что такую девушку выдадут три признака: финансовый интерес и четко спланированная сексуальная жизнь.

«Нередко такие женщины сразу показывают свой финансовый интерес в сторону мужчины. Он может быть каким угодно: вызвать такси, сводить в ресторан, купить подарочки. В основном они вытягивают эмоциональные "ништяки", а в ответ устраивают "качели"»,

— говорит Костоев.

Многие из таких девушек готовы к интимной близости в первый же день знакомства, а другие привязывают его к себе, раз за разом откладывая интимную связь.

Такие "качели" сильно влияют на мужчину — пока он не получил желаемое, он будет любыми способами добиваться этого. Содержанки тоже разные бывают — кто-то хочет выйти замуж надолго, кто-то просто использует мужчину в своих финансовых целях,

— рассказал эксперт.

Мужчинам он рекомендует развивать эмоциональный интеллект, чтобы считывать сигналы в поведении от мужчин и женщин и не вестись на уловки. По словам Костоева, жертвами содержанок становятся одинокие, завязанные на сексе и достаточно глупые мужчины — на них охотятся девушки, умеющие тонко подходить к обольщению.