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2 часа назад

Девушка сходила на свидание и получила неприятное сообщение

Блогерша под ником Сэмми (Sammi) опубликовала видео с рассказом о неудачном первом свидании. Девушка пожаловалась, что после встречи ей пришло сообщение с неожиданным содержанием. На ее ролик в TikTok обратили внимание журналисты The Sun в понедельник, 10 января.

Девушка сходила на свидание и получила неприятное сообщение
Фото: @zol0ft4lunch@zol0ft4lunch

По словам блогерши, недавно она сходила на первое свидание с молодым человеком, и оно показалось ей очень удачным. Однако в тот же день Сэмми получила от ухажера неприятное сообщение с критикой ее внешности.

«Эй, я хочу быть на 100 процентов честен с тобой, потому что ты мне понравилось. Твоя полнота немного удивила меня сегодня», — процитировала его сообщение девушка.

Сэмми призналась, что слова молодого человека сильно обидели ее. Также в комментарии к видео девушка уточнила, что перед встречей предупредила парня, что страдает от проблем с весом.

Ролик блогерши набрал 2,8 миллиона просмотров. Многие пользователи посоветовали Сэмми прекратить общение с ухажером. «Это была психологическая манипуляция. Не разговаривай больше с этим человеком», «Он пытается заставить тебя чувствовать себя неуверенно. Беги от него», — написали они.

Ранее блогерша по имени Дара Робертс поделилась видео о том, как вместе с близкими оригинально разыграла брата. Девушка подарила родственнику плавки, которые растворяются в воде, после чего молодой человек отправился в них на пляж.

Любовь,
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