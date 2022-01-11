Мужчина получил 100 приглашений на свидания

Житель Лондона нашел необычный способ знакомиться с девушками, чтобы избежать брака по расчету, и получил 100 приглашений на свидания. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Daily Mail Online Daily Mail Online

29-летний Мухаммад Малик разместил свою фотографию на билбордах и развесил их в Бирмингеме, Манчестере и Лондоне с просьбой спасти его от женитьбы по расчету и оставил контакты для связи. Рекламные щиты с изображением лежащего Малика будут висеть до 14 января.

Мужчина заручился поддержкой друзей, которые помогают ему сортировать и фильтровать многочисленные отклики — Малик получил более 100 приглашений на свидания от женщин.

«Я творческий человек, и мне нравится делать самые случайные и абсурдные вещи. Если, конечно, они халяльные», — отметил холостяк.

Он объяснил, что цель его поступка — поиск настоящей любви. По словам Малика, он открыт к общению с представительницами любой национальности и вероисповедания, но при этом считает, что его идеальным партнером стала бы 20-летняя мусульманка.

Потенциальных кандидаток на роль избранницы Малик предупреждает, что он — единственный ребенок в семье и поэтому активно помогает родителям и участвует в их жизни.