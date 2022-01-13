Что делать, если ничего не чувствуешь во время интима

Чувствовать боль во время секса — это одно, однако что делать, если у вас совсем нет ощущений? Что делать в такой ситуации и как разобраться с проблемой, расскажет эксперт.

Фото: Кадр из фильма «Чтец» Кадр из фильма «Чтец»

«Секс — это про удовольствие», — фраза, которая теряет всякий смысл для женщин с низкой чувствительностью. Что делать, если стимуляция клитора еле ощутима и как пробудить онемевшую вагину, специально для WMJ.ru рассказала секс-коуч, основатель школы интимной гимнастики «Вагимагия» Екатерина Бибишева.

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Низкая чувствительность клитора: как вернуть эйфорию?

С развитием секспросвета все больше женщин и даже мужчин понимают, где скрываются самые яркие оргазмы. На головке клитора, конечно же. Две трети женщин доходят до финиша в сексе именно благодаря стимуляции этой крохотной горошины в преддверии половых губ. Но с течением времени оргазмы могут стать тусклыми, и женщине будут нужны все более ощутимые движения на головке. Значит, чувствительность клитора снизилась.

Вообще, сексологи выделяют три степени чувствительности — высокая, средняя и низкая. При высокой стимуляция нужна минимальная, активные действия с клитором могут вызвать боль. При низкой для достижения оргазма нужны ласки с большим нажимом и в высоком темпе. Чувствительность может меняться в разные дни цикла.

Как понять, какая у вас чувствительность? Попробовать поласкать клитор. Если от прикосновения к головке возникают болевые ощущения, и ласки возможны только через капюшон, скорее всего, у вас высокая чувствительность. Если наоборот нужна долгая мощная стимуляция, чтобы получить разрядку — скорее всего, чувствительность низкая.

Чувствительность может снизиться от частой мастурбации, гормональных сбоев. Повыситься — от все тех же сбоев, редкого секса, эмоциональных переживаний. Зачем знать свою чувствительность? Чтобы усилить ощущения в сексе, направить партнера, гарантированно получить оргазм, подбирать классные секс-игрушки. Как вернуть чувствительность? Сначала нужно выяснить причину ее снижения. Если это прием гормональный препаратов — отменить их. Если причина в частой и сильной стимуляции — на время отказаться от нее.

Часто чувствительность снижается у женщин, которые мастурбируют струей воды. Этого лучше избегать. Вообще низкая чувствительность клитора — это не плохо и не хорошо, если вы научились с ней взаимодействовать и получать оргазмы. Но для повышения чувствительности я бы посоветовала использовать секс-игрушки с мощным мотором: сначала вы ласкаете себя на самых высоких скоростях и паттернах вибрации, раз за разом снижаете их. Постепенно вы сможете приучите тело к более мягкой стимуляции.

Онемевшая вагина: как вернуть радости секса?

Низкая чувствительность вагины — это когда во время секса вы слабо чувствуете партнера, вам трудно возбудиться и настроиться на секс, у вас есть большие проблемы с оргазмами.

прием различных препаратов;

воспалительные заболевания мочеполовой системы;

недавние роды;

стресс;

тревожные состояния, обиды на партнера;

депрессия;

чувство вины негативные сексуальные установки — «хорошие девочки себя там не трогают». Причем бывает так, что раньше в сексе все было хорошо, и в один момент вагина онемела. Почему чувствительность снижается:

И первое, что вам нужно сделать — это обратиться к врачу, чтобы установить причину. После того, как врач установит причины, можно приступать к решению проблемы — проработать негативные установки на секс, отменить препараты, блокирующие возбуждение, больше отдыхать, сходить к семейному психологу или сексологу.

После нескольких процедур вы замечаете, что ярче чувствуете партнера. Еще после интимного самомассажа клитор становится более чувствительным к стимуляции. Если до самомассажа вам нужно было 15-20 минут для оргазма, после него вы будешь финишировать в 2-3 раза быстрее. Оргазмы становятся более яркими и осознанными. Вы увеличиваете шансы на внутриклиторальные оргазмы. Вход в вагину становится уже: ваш партнер чувствует, что вагина крепко «обнимает» член, от этого он будет получать непередаваемые ощущения. Йони-мэппинг поможет нащупать спазмы в вагине, проработать их, уйдет болезненность во время секса. Я бы к этим рекомендациям добавила технику интимного самомассажа и практику йони-мэппинг, которые я даю своим ученицам на курсе интимной гимнастики. Суть практик в том, чтобы через прикосновения вы пробудили нервные окончания в вагине. Как известно, у вагины чувствительная только нижняя треть, вот ее и нужно массировать.

Я всегда говорю ученицам: ваши оргазмы, ваш классный секс и здоровье — в ваших руках. И практика самомассажа — лучшее тому доказательство.