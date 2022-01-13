4 сигнала, что вам пора сменить партнера

Любые отношения должны приносить позитив и внутренний личностный рост. Но бывает так, что мы просто не замечаем «звоночков», которые говорят о том, что отношения обречены. Мы же решили собрать основные признаки того, что стоит задуматься о выходе из токсичного союза уже сегодня.

Он преследует вас

Мужчина, для которого важен контроль над женщиной, едва ли сможет стать хорошим и внимательным спутником на всю жизнь. Насторожиться стоит в том случае, если вы понимаете, что ваш партнер внезапно оказывается там, где и вы, хотя вы не планировали встречаться в это время. Не стоит верить, что это случайность. Это лишь говорит о контроле с его стороны, доверие в этом случае просто отсутствует.

Он постоянно обвиняет вас в изменах

Наверное, не стоит говорить, что почти каждый человек транслирует свои представления о жизни другому. Конечно, никто не может утверждать, что патологический ревнивец изменяет и сам, однако такой человек можно подпортить жизнь даже самой преданной второй половинке. И снова мы говорим об отсутствии доверия со стороны мужчины. А нужны ли вам отношения полные подозрений?

Он проявляет агрессию к вам

Любые отношения строятся на уважении. Сегодня мы все чаще слышим о страшных ситуациях в парах, где один из партнеров, и чаще — мужчина, проявляет агрессию по отношению к своей второй половинке. На любом этапе отношений такое поведение просто недопустимо. Важно помнить, что в один прекрасный момент такой человек может потерять контроль и вы серьезно пострадаете.

Он не рассказывает о вас близким