"Порезвилась женушка": мужчины рассказали, как уличили жен в измене

По статистике, в официальном браке романы на стороне заводят 60% мужчин и 40% женщин. "Рамблер" выяснил, как мужчины переживают измены.
Измена — это нарушение договоренностей, для некоторых людей переписка считается изменой, для других только интимная близость. Однако само наличие измены говорит о том, что в отношениях были проблемы. Например, некоторым парам становится скучно друг с другом и спустя время они начинают гнаться за новыми яркими ощущениями и эмоциями.
"Мы11 лет жили душа в душу. Двое желанных детишек. И тут бац: у неё на работе новый сотрудник, молодой, красивый, горячий. Встретились взглядами, бабочки в животе, ну и дальше по сценарию. Жена просит прощения. Каждый день плачет в ногах, никто ей больше не нужен. То была просто страсть", - пишет мужчина по имени Игорь.
Другая причина — сексуальная неудовлетворенность. Здесь речь идёт не о количестве, а именно о качестве секса. Зачастую партнеров не устраивает частота сексуальных контактов, отсутствие необходимого разнообразия и угасание страсти. Многие люди просто не хотят меняться, поэтому со временем женщина начинает искать вдохновение в других.
"Моя благоверная из Египта вернулась. Загоревшая, сияющая с огоньками в глазах. Призналась, что занималась сексом с темнокожим. Говорит в первый раз было после алкоголя, а потом не могла от него оторваться. Никогда ничего подобного ни с кем не испытывала. Не знаю почему, но я не стал устраивать скандала, думал ну порезвилась женушка и вернулась. И кроме того меня это почему-то даже завело. А через какое-то время выяснилось, что она беременна. Мы с женой в полной прострации и не знаем что делать".
Заводя новые отношения на стороне, человек старается как-то разнообразить свою жизнь и уйти от привычных проблем, которые ему надоели в семье. Некоторые люди легитимизируют измены, так как считают, что они помогают семейной жизни.
"А я позволяю своей жене изменять. Если на стороне только голый секс, для семьи нет никакой опасности. Любит-то она все равно меня. Главное правило для жены - не увлекаться слишком. После свиданий жена довольна, просто лучится удовлетворенностью, летает как на крыльях. Никаких размолвок, никаких нервов. Все довольны. Моих потребностей закрыты на 200%".
Однако большинство мужчин тяжело воспринимают измену и идти на разговор или прощать женщину не намерены.
"Мужчины переживают измены жены тяжело, на грани физического выживания. Как можно простить женщину, которая четко знала, что это неприемлемо, невозможно. Которая осознано сделала тебе то, хуже чего бывает только подлое убийство ножом в спину. Она тебя поимела, развела, обдурила, получив при этом массу удовольствий, цена которым твое здоровье, иногда твоя жизнь, детство детей, оставшихся без отца или еще хуже, видящих, как в доме поселилась ненависть и боль".
Психологи советуют не рубить с плеча, подождать пока эмоции утихнут и спокойно обсудить ситуацию. Возможно, отношения переживают кризис и вы оба внесли свой вклад в то, чтобы ситуация произошла именно таким образом.
Не менее важно прояснить и наличие или отсутствие желания у человека сохранить брак. В некоторых случаях измена — это шаг к новому.