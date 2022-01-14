"Порезвилась женушка": мужчины рассказали, как уличили жен в измене

"Моя благоверная из Египта вернулась. Загоревшая, сияющая с огоньками в глазах. Призналась, что занималась сексом с темнокожим. Говорит в первый раз было после алкоголя, а потом не могла от него оторваться. Никогда ничего подобного ни с кем не испытывала. Не знаю почему, но я не стал устраивать скандала, думал ну порезвилась женушка и вернулась. И кроме того меня это почему-то даже завело. А через какое-то время выяснилось, что она беременна. Мы с женой в полной прострации и не знаем что делать".