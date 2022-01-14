Как часто люди умирают от остановки сердца во время секса

Группа кардиологов из Лондонского университета святого Георгия выяснила, как часто наступает смерть от сердечного приступа во время секса. Об этом сообщает агентство UPI, со ссылкой на научную работу в журнале JAMA Cardiology.

Фото: Рамблер Рамблер

Так, были изучены истории заболеваний 6847 британцев, скончавшихся за предыдущие 26 лет от внезапного сердечного приступа. И среди них лишь 17 произошли либо во время секса, либо в течение часа после него, а это всего 0,2 процента.

В 11 случаях мужчины около 30 лет страдали от врожденных пороков сердца и других форм сердечных заболеваний. У двоих скончавшихся не было никаких признаков сердечных болезней.

"Люди в возрасте 50 лет или меньше с сердечными заболеваниями могут быть обеспокоены риском внезапной смерти во время полового акта. Мы считаем, что наши результаты дают некоторую уверенность в том, что сексуальная активность относительно безопасна для пациентов с сердечными заболеваниями",

– отметили ученые.