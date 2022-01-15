Как сменить статус и «перейти» из любовницы в жену

Каждая женщина хочет любить и быть любимой. Однако, согласно статистике, среди населения Земли мужчин меньше, нежели представительниц прекрасного пола. Тогда какова вероятность найти своего спутника по жизни? Некоторым приходится буквально бороться за место в сердце возлюбленного, а иногда противником становится его жена.

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Конечно, новость о штампе в паспорте — неприятный сюрприз. Одни дамы понимают, что в большинстве случаев отношения с женатыми мужчинами ни к чему хорошему не приводят, и решают не рушить семью, тогда как другие продолжают поддерживать связь. Со временем последние влюбляются без ума и уже не хотят мириться с тем, что ночевать останутся в одиночестве, а суженый будет делить постель с другой. Они мечтают однажды сменить статус любовницы на официальное положение. Как говорится, жена — не стена, подвинется, но как же это реализовать?

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Почему мужья изменяют

Для начала следует понимать, почему мужчина ищет связи на стороне. Очевидно, что зачастую это происходит, когда дома не все гладко. Например, ему недостаточно секса, «пилит» жена, которая к тому же не следит за своим внешним видом, или имеются различные проблемы вроде финансовых. А в гостях у любовницы он может отвлечься и расслабиться, побыть в тишине и даже исполнить свои желания. Впрочем, не всегда измены случаются из-за сложностей или несовпадения половой конституции. Все-таки супруга может быть красивой и ухоженной, не иметь привычки прикрываться головной болью, но она уже своя, родная и полностью изучена.

Способы заменить жену

Преимущество

Пожалуй, самым очевидным и эффективным способом заменить жену — стать лучше нее. Поэтому главное — слушать и запоминать, если мужчина изливает вам душу и делится семейными проблемами. Затем надо постараться, чтобы он увидел в вас то, что не устраивает или отсутствует в супруге. Например, он говорит о недостатке внимания к нему, тогда окружите его заботой и лаской.

При этом важно не критиковать его жену и не настраивать против детей. Не стоит высказывать свое мнение и что-либо советовать для решения его проблем, лучше слушать и всячески поддерживать.

Понимание

Также любовница должна быть верным слушателем и человеком, на которого можно положиться. Вероятно, с женой у них возникло недопонимание и она не слышит его. Если вы стали мужчине другом и вызвали доверие, шансы заполучить его увеличиваются.

Уважение

Нельзя подстраиваться под мужчину и становиться удобной, можно лишь иногда идти на уступки. Потому покажите, что цените себя, и не бегите к нему по первому зову. Будьте самодостаточной личностью, развивайтесь, чтобы быть всегда интересной. Однако тут есть грань, поскольку не стоит «выносить мозг» и излишне показывать свое недовольство, ведь в вас он ищет, так скажем, отдушину.

Секс

Одной из главных причин наличия любовницы становится секс, именно интим — козырь в руках девушки на стороне. Она может дать то, что мужчина не получает от жены.

Внешность

Многие женщины запускают себя за долгие годы брака и теряют ту былую привлекательность, которой обладали в начале отношений. Потому девушке надо следить за собой и радовать глаза возлюбленного.

Самооценка

Прежде чем рассчитывать на теплые чувства со стороны другого человека, важно полюбить саму себя. Будьте в гармонии с внутренним «Я», повышайте самооценку, следите за здоровьем и красотой, развивайтесь, знакомьтесь с новыми людьми...

Воспоминания

С человеком крепко связывают различные приятные моменты, прожитые вместе. А значит, следует проводить время вместе так, чтобы это запомнилось. И не ограничивайтесь постельными сценами.

Навязывание

Получайте удовольствие от каждого момента. Даже когда ваша встреча сорвалась, не стоит вдаваться в крайности и докучать ему звонками или СМС с расспросами о дате следующей встречи.

Давление

Постоянный интерес к тому, когда любимый уйдет из семьи, может только оттолкнуть и разозлить его. И никак не заставит действовать.

Следует понимать, что бороться за место в сердце женатика непросто. Если женщина направила все силы на его привлечение, но результат себя не оправдал, причин тому несколько. В первую очередь мужчине может быть тяжело согласиться на развод из-за сильной связи с супругой. Ведь, несмотря на возможные неурядицы, их многое объединяет: быт, дом, дети, друзья, воспоминания и прочее.