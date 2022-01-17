Нашел двадцатилетку: почему мужчин тянет на молоденьких

Разница в возрасте — это тема, которая актуальна всегда. С одной стороны, Александр Пушкин уже сказал от лица Евгения Онегина, что любви все возрасты покорны и можно расслабиться. С другой стороны, незакрытых вопросов все еще очень и очень много.

В новой серии подкаста "Активное согласие" мы поговорили о том, существует ли идеальная разница в возрасте. А также выяснили, почему многие женщины ищут "папочку", а мужчины проецируют на будущих жен образ матери.

А врач-психиатр, врач-психотерапевт Кристо ван Меер простыми словами объяснил роль возраста в отношениях. К сожалению, многие пары расстаются из-за давления общества. Если разница в возрасте превышает пять лет, влюбленные зачастую сталкиваются с эйджизмом. Подробнее об этом слушайте в новой серии подкаста "Активное согласие".

Таймкод:

1.30 — В чем суть когнитивно-поведенческой терапии

03.00 — Почему нам так нравится обсуждать возраст и причем тут эйджизм

5.50 — Возраст и страх смерти

7.25 — Идеальная разница в возрасте для партнеров (вы удивитесь)

9.10 — Плюсы отношений с ровесниками

11.58 — Почему стереотипы о возрасте — фигня

17.10 — Нарциссическое расширение и проективная идентификация

29.50 — Почему взрослые люди ведут себя по-детски

38.40 — Адекватна ли разница в десятки лет, нормально ли это

42.30 — Зрелость и секс

44.30 — Почему молодые девушки для взрослых мужчин — это, а молодые мужчины для взрослых женщин — нет?

48.48 — Возраст и сексуальное желание

В подкасте участвовали:

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Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж — Арсений Троицкий