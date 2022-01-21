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2 часа назад

Как по рукам заранее определить, каким мужчина окажется в постели

Психолог и сексолог Алия Королева назвала способ узнать, какой кавалер в постели до интимного момента. Чтобы не разочароваться в нем, следует сначала обратить внимание на его руки. Например, надо смотреть на то, как сложена кисть и какая форма пальцев, поскольку зачастую они повторяют форму мужского достоинства.

Как по рукам определить, каким мужчина окажется в постели
Фото: freepik.comfreepik.com

В беседе с «Пятым каналом» Алия Королева рекомендует смотреть на кисть в целом.

«Какая она, как сложена, какие пальцы, ровные они или нет. Потому что у мужчин, у которых красиво сложен член, у которых он внушительного объема и длины, они имеют такие же и руки — крупные, ровные, мясистые. Смотрите на кость, на длину пальцев. Например, если у мужчины основание пальца утолщенное, а кончик более узкий, то, как правило, такую же форму будет иметь и член»,

— уточнила сексолог.

Узнать о поведении избранника в постели тоже возможно, поскольку длина указательного и безымянного пальцев рассказывает о характере человека.

«Обратите внимание на безымянный и указательный пальцы. Если безымянный короче, значит, человек занимает более пассивную позицию. Если наоборот, это говорит о более активной позиции по жизни, и, как правило, у большинства мужчин безымянный палец длиннее»,

— объяснила Королева.

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