Как по рукам определить, каким мужчина окажется в постели

Психолог и сексолог Алия Королева назвала способ узнать, какой кавалер в постели до интимного момента. Чтобы не разочароваться в нем, следует сначала обратить внимание на его руки. Например, надо смотреть на то, как сложена кисть и какая форма пальцев, поскольку зачастую они повторяют форму мужского достоинства.
В беседе с «Пятым каналом» Алия Королева рекомендует смотреть на кисть в целом.
«Какая она, как сложена, какие пальцы, ровные они или нет. Потому что у мужчин, у которых красиво сложен член, у которых он внушительного объема и длины, они имеют такие же и руки — крупные, ровные, мясистые. Смотрите на кость, на длину пальцев. Например, если у мужчины основание пальца утолщенное, а кончик более узкий, то, как правило, такую же форму будет иметь и член»,
— уточнила сексолог.
Узнать о поведении избранника в постели тоже возможно, поскольку длина указательного и безымянного пальцев рассказывает о характере человека.
«Обратите внимание на безымянный и указательный пальцы. Если безымянный короче, значит, человек занимает более пассивную позицию. Если наоборот, это говорит о более активной позиции по жизни, и, как правило, у большинства мужчин безымянный палец длиннее»,
— объяснила Королева.