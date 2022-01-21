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2 часа назад

Сексолог рассказала, как потерять девственность после 40 лет

Врач-психиатр и сексолог Ирина Айриянц в беседе с NEWS.ru дала советы о том, как потерять девственность после 40 лет. По её словам, такая редкая проблема обычно встречается у мужчин, которые «засиделись» с матерями, окружавших их гиперопекой. Айриянц рассказала, что начать сексуальную жизнь им помогут психотерапевтические практики, а также знакомство с правильными женщинами.

Сексолог рассказала, как потерять девственность после 40 лет
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Эта проблема редко встречается, но она есть. Обычно приходит на приём пожилая гиперопечная мама и приводит с собой 30–35 «засидевшегося» мальчика, сына. У таких есть особенности характера и психики. Но условно, если человек «сохранный» и к 40 годам у него есть желание жениться, начать сексуальную жизнь, то ещё много чего можно сделать, — сказала Айриянц.

Рассвет мужчины происходит в 20–23 года, но никак не в 40 лет. Справиться с такой проблемой, как девственность после 40 можно, прибегнув к различного рода групповым и индивидуальным терапиям, добавила сексолог.

Прежде всего — нужно научиться верить в себя. Потом нужно найти женщину, которая будет к тебе расположена, не будет высмеивать, не будет задавать вопросы, которая сама поможет и всё сделает хорошо, — отметила специалист.

Проблемы с тем, чтобы лишиться девственности, обычно возникает из-за особенностей психики и склада характера человека, которые уводят его от нормы начала половой жизни. Она должна происходить через несколько лет после начала пубертата.

Если у мальчика пубертат возникает в среднем в 12–14 лет, то начало половой жизни в наших широтах возникает в 16,17,18 лет. Вот это некий норматив, но сейчас их многие не любят, все хотят быть «особенными». Но в этом плане лучше быть не настолько «особенным», — добавила Айриянц.

Любовь,
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