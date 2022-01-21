Сексолог рассказала, как потерять девственность после 40 лет

Эта проблема редко встречается, но она есть. Обычно приходит на приём пожилая гиперопечная мама и приводит с собой 30–35 «засидевшегося» мальчика, сына. У таких есть особенности характера и психики. Но условно, если человек «сохранный» и к 40 годам у него есть желание жениться, начать сексуальную жизнь, то ещё много чего можно сделать, — сказала Айриянц.