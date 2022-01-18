Названа причина одиночества русских женщин

Социологи заявили, что каждая десятая женщина в России одинока. Об этом сообщает пресс-служба НИУ ВШЭ.

По словам экспертов, большинство женщин (76%) не сами выбрали одиночный образ жизни. Чаще всего они сталкиваются с потерей или уходом партнера, что вынуждает их вести хозяйство самостоятельно. Из-за смерти мужа впадали в одиночество 41,6% женщин, из-за развода - 35,4%.

Сбор данных велся с 1994 года и продолжался до 2019. Исследователями было опрошено более 142 тысяч женщин разных возрастных категорий от 18 и 69 лет.