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1 час назад

Названа причина одиночества русских женщин

Социологи заявили, что каждая десятая женщина в России одинока. Об этом сообщает пресс-служба НИУ ВШЭ.

Названа причина одиночества русских женщин
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам экспертов, большинство женщин (76%) не сами выбрали одиночный образ жизни. Чаще всего они сталкиваются с потерей или уходом партнера, что вынуждает их вести хозяйство самостоятельно. Из-за смерти мужа впадали в одиночество 41,6% женщин, из-за развода - 35,4%.

Сбор данных велся с 1994 года и продолжался до 2019. Исследователями было опрошено более 142 тысяч женщин разных возрастных категорий от 18 и 69 лет.

По мнению социологов, полученные данные смогут помочь ученым оценить здоровье, материальное положение и прочие характеристики женщин после перехода к одиночному образу жизни.

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Любовь,
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