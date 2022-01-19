6 причин, почему стоить взять паузу в интимных отношениях

Когда секс становится рутинным или скучным, это приводит к тому, что пары начинают уделять ему больше внимания, но при этом только все больше разочаровываются друг в друге. В таких случаях полезным может стать небольшой сексуальный перерыв. Небольшая пауза может перезагрузить ваши отношения и способствовать восстановлению близости.

Фото: Кадр из фильма «Неверная» Кадр из фильма «Неверная»

Если вы ищете способ укрепить близость, задуматься о других аспектах ваших отношений и встряхнуть свою сексуальную рутину, то небольшой перерыв в сексе может оказаться именно тем, что доктор прописал.

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1. Вы сможете задуматься о других аспектах отношений

Само собой разумеется, что горячая, страстная сексуальная жизнь не исключает серьезных, эмоционально-насыщенных отношений. Однако небольшой перерыв в сексе все-таки может дать вам и вашему партнеру возможность сосредоточиться исключительно на эмоциональной и душевной связи, которую вы разделяете, и поразмышлять о ваших отношениях вне сексуальной жизни. Сделайте перерыв в сексе и узнайте, кто на самом деле тот человек, который спит рядом с вами.

2. Вы можете сосредоточиться на своей чувственности

Хотя определение «секса» у всех разное, если вы планируете сделать перерыв исключительно в половом акте как таковом, у вас возникает прекрасная возможность изучить другие виды сексуальной активности, которые помогут вам стать ближе. Вы можете посвятить время укреплению близости с помощью таких вещей, как прелюдия, чувственный массаж или даже просто объятия. Это создает эротическое напряжение и позволяет вам чувственно исследовать друг друга, поскольку половой акт исключен, а другие виды деятельности — нет.

3. Вы можете стать ближе эмоционально

Есть ли что-то лучше, чем чувствовать, что вы и ваш партнер — лучшие друзья, а не просто любовники? Вам обоим может быть интересно сделать небольшой перерыв в сексе, чтобы напомнить себе, как вам весело вместе и как много у вас общего (помимо интенсивной сексуальной связи).

4. Вы будете больше ценить отношения и секс, когда перерыв закончится

Главная польза от перерыва в сексе заключается в том, что, когда вы решите вернуться к делу, то будете ценить и жаждать своего партнера еще больше. Сексуальная жизнь кажется более оживленной и менее рутинной, чем до перерыва. Восстановление чувства благодарности к партнеру и установление в приоритет ваших отношений также приведет к укреплению близости.

5. Раскрыть глубинные проблемы, о которых не говорят

Одна из причин, почему пары пренебрегают помощью, когда она им нужна, заключается в том, что секс используется как способ их отрицания. Нельзя залечить старые обиды, отвергая их существование. Если один из партнеров сопротивляется сексу, значит, на то есть причины. Решение этих проблем улучшит ваши отношения.

6. Используйте это время, чтобы вернуться к основам

Простые прикосновения, держание за руку, поцелуи и объятия очень важны, но большинство пар часто ими пренебрегают. Когда время посвящается восстановлению этих простых жестов, пары начинают чувствовать себя гораздо ближе друг к другу.