4 мелочи в постели, которые бесят женщин и мужчин

Мужчин и женщин в постели бесят разные вещи, но кое в чем они сходятся.
Первое, что бесит женщин, выясняется при чтении форумов — мужская брезгливость. Например, когда партнер сразу после секса бежит в душ или демонстративно избавляется от следов любви.
«Не нравятся брезгливые, которые женской смазки боятся, руки вытирают о простыни, например»,
— делится Анна.
Еще одна бесячая мужская черта — суета и неловкое обращение со средствами контрацепции перед началом близости.
Третий пункт — уточняющие вопросы и неоправданно долгая близость.
«Нет, ладно бы днем, когда время и силы есть, но в час ночи у меня глаза слипаются, и голова уже падает»,
— рассказывает Алина.
Четвертое — долгие поцелуи во время секса с закрытыми глазами и ласками груди.
Не нравится, когда соски начинают крутить, как у радиоприемника ручки, никак на волну нужную не могу настроиться,
— говорит еще одна откровенничающая девушка.
Но мужчин тоже кое-что бесит.
И первое — это неискренность, закрытость и безынициативность — то есть невключенность в процесс секса.
Второе — советы в самый неподходящий момент, третье — милые прозвища, которые подруги придумывают их члену, четвертое — когда девушки царапают спину и не реагируют на просьбы прекратить.
Ну, а способность ответить на звонок во время секса не нравится никому.