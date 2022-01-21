4 мелочи в постели, которые бесят женщин и мужчин

Мужчин и женщин в постели бесят разные вещи, но кое в чем они сходятся.

Фото: Кадр из сериала «Эйфория» Кадр из сериала «Эйфория»

Первое, что бесит женщин, выясняется при чтении форумов — мужская брезгливость. Например, когда партнер сразу после секса бежит в душ или демонстративно избавляется от следов любви.

«Не нравятся брезгливые, которые женской смазки боятся, руки вытирают о простыни, например»,

— делится Анна.

Еще одна бесячая мужская черта — суета и неловкое обращение со средствами контрацепции перед началом близости.

Третий пункт — уточняющие вопросы и неоправданно долгая близость.

«Нет, ладно бы днем, когда время и силы есть, но в час ночи у меня глаза слипаются, и голова уже падает»,

— рассказывает Алина.

Четвертое — долгие поцелуи во время секса с закрытыми глазами и ласками груди.

Не нравится, когда соски начинают крутить, как у радиоприемника ручки, никак на волну нужную не могу настроиться,

— говорит еще одна откровенничающая девушка.

Но мужчин тоже кое-что бесит.

И первое — это неискренность, закрытость и безынициативность — то есть невключенность в процесс секса.

Второе — советы в самый неподходящий момент, третье — милые прозвища, которые подруги придумывают их члену, четвертое — когда девушки царапают спину и не реагируют на просьбы прекратить.

Ну, а способность ответить на звонок во время секса не нравится никому.