"Турки меня обожают!": россиянка пожаловалась на отечественных мужчин

"Турки очень галантные и совсем не такие, какими мы их себе представляем. Я думала они будут поборниками традиционных ценностей, но многие смотрят на жизнь вполне легко. Например, жениться не хотят до среднего возраста. Я вижу в этом смысл, потому что мой первый брак был ранним и закончился неудачно, потому что оба мы были дураки".