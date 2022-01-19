"Турки меня обожают!": россиянка пожаловалась на отечественных мужчин

Дизайнер из Москвы поехала в Стамбул и рассказала об отношениях с местными мужчинами. В России девушка уже была замужем и отчаянно пыталась найти себе партнера, но построить отношения не удавалось. Одни мужчины не соответствовали ожиданиям, а другие искали отношений с более молодыми партнершами. Своими мыслями она поделилась в блоге на платформе Яндекс.Дзен.
"Прилетела я в Стамбул на зиму, решила отдохнуть от плохой погоды. Не брала с собой подруг, так как план был работать из дома, однако познакомиться с мужчиной была не против. В России я невидима для противоположного пола, а турки меня просто обожают! Зарегестрировалась в Тиндере, все зовут на свидания, приглашают в рестораны и гулять. Уровень ухаживаний совершенно другой".
Девушка отметила, что речь идет не о стереотипных мужчинах, которые жаждут познакомиться хоть бы с кем. Все, откликнувшиеся потенциальные партнеры, показались ей приличными.
"Вы не думайте, я не выбирала лишь бы кого. Но это были довольно успешные мужчины, один работает шеф-поваром, другой занимается музыкой, третий — сотрудник банка. В турецком Тиндере у меня куча сердечек, а в российском ноль!"
Позже туристка сходила на несколько свиданий и дополнила свой рассказ сравнительной характеристикой мужчин. Оказалось, что турки гораздо менее консервативные, чем может показаться, хорошо ухаживают и умеют сделать женщине комплимент.
"Турки очень галантные и совсем не такие, какими мы их себе представляем. Я думала они будут поборниками традиционных ценностей, но многие смотрят на жизнь вполне легко. Например, жениться не хотят до среднего возраста. Я вижу в этом смысл, потому что мой первый брак был ранним и закончился неудачно, потому что оба мы были дураки".
Девушка также отметила, что турки гораздо меньше смотрят на ваш возраст и вес, при этом россиянки в городе заметно выделяются. Они тщательнее следят за собой и больше красятся, при этом не выглядят пошло.