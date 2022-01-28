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2 часа назад

В чем польза интима на первом свидании

Эксперт рассказала, в чем состоят преимущества и недостатки секса на первом свидании, а также о чем лучше говорить и как себя вести.

В чем польза интима на первом свидании
Фото: Кадр из фильма «Знакомьтесь, Джо Блэк»Кадр из фильма «Знакомьтесь, Джо Блэк»

Психолог и сексолог Александра Миллер рассказала, чем грозит секс на первом свидании. По словам эксперта, люди часто переоценивают значимость этого события, поэтому ведут себя неестественно, пытаются понравиться и в итоге все портят. Сексолог уверяет, что нужно быть собой и тогда все пройдет успешно.

По мнению эксперта, интим на первом свидании допустим и хорош тем, что часто люди думают, что видят свою вторую половину первый и последний раз, поэтому полностью раскрепощаются в постели и убирают все барьеры.

Когда задействована чувственная сфера, даже секс будет по-другому происходить, он будет более качественный, более чуткий. Но секс на первых свиданиях чем хорош: люди думают, что, возможно, они видят этого человека первый или последний раз, они раскрепощаются полностью и убирают все барьеры, поэтому он может быть такой чудодейственный.

По словам сексолога, у некоторых людей интимная близость перерастает в отношения, а у других — ничего дальше не идет, но если человек все-таки рассчитывает на отношения, то лучше не доводить до интима на первом свидании, а сначала выстроить чувственную сферу взаимоотношений.

Также специалист добавила, что на первой встрече не следует сразу выставлять человеку всю свою подноготную, хвастаться или говорить о себе слишком много, поскольку момент может быть не самым лучшим.

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