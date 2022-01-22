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35 минут назад

Сексолог назвал способы сохранить брак

Врач-сексолог, семейный психотерапевт, президент Профессионального объединения врачей-сексологов Евгений Кульгавчук назвал способы спасти брак от разрушения. Его слова передает «Пятый канал».

Сексолог назвал способы сохранить брак
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Кульгавчука, нужно учиться смотреть на кризис с разных сторон и анализировать причины конфликтов. Также поможет работа с семейным психологом.

«Прежде чем хоронить отношения разводом, надо попробовать их полечить. Может, они еще живы? Ведь заживо не хоронят. Нужно приложить усилия. И не принимать поспешных решений», — посоветовал эксперт.

Он считает, что основные причины неудач в паре — это отсутствие модели здоровых отношений в родительской семье и незнание партнера. По статистике, 40 процентов разведенных пар заявляют, что слишком поспешили с заключением брака. Специалист также рекомендует подумать, действительно ли необходимо сохранить семью или лучше будет разойтись.

В случае, если пара решила работать над отношениями, им следует признать свои ошибки и право на ошибку у партнера, разделить ответственность за кризис между обоими и начать работать в команде. «На приеме я часто задаю вопрос: "От какого слова образовано слово "супруги"?". И не все знают, что это от слова "упряжка", что означает единую цель и движение вместе к этой цели, красиво и слаженно», — подчеркнул специалист.

Любовь,Евгений Кульгавчук,
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