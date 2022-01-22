Невеста бросила жениха накануне свадьбы и сразу нашла другого

В индийском городе Панрути, штат Мадрас, невеста бросила жениха за день до свадьбы и вышла замуж за другого. Об этом сообщает The Times of India.

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Свадьба инженера и аспирантки должна была состояться 20 января. Накануне праздника родственники решили провести торжественный прием, на который пригласили диджея. Жених и невеста с удовольствием танцевали под музыку, и все шло гладко, пока к ним не присоединился двоюродный брат девушки. Сначала он взял пару за руки и танцевал вместе с ними, а после встал между сестрой и ее избранником и положил им руки на плечи, чем вызвал недовольство жениха.

Разгневанный мужчина оттолкнул невесту и ее родственника и, как сообщает семья невесты, дал девушке пощечину. Невеста расплакалась и отменила свадьбу. Ее родители одобрили ее решение. В течение нескольких часов после случившегося им удалось найти нового жениха среди родни, и на следующее утро пара сыграла свадьбу.

Жениха решение бывшей невесты и ее родных разозлило — он возмутился, что потратил 700 тысяч индийских рупий (730 тысяч рублей) на прием и свадьбу и подал заявление в полицию с требованием провести расследование и вернуть ему деньги.