Сексолог назвал, почему россияне любят хентай

Президент Профессионального объединения врачей-сексологов, врач-сексолог и психотерапевт Евгений Кульгавчук объяснил популярность хентая в России. Причиной любви пользователей сети к этому виду порнографии специалист назвал способность жанра показать действия, которые было бы невозможно снять с живыми актерами. Об этом Кульгавчук рассказал «Говорит Москва».

«Этот жанр способствует безграничному полету фантазии: там есть какие-то вещи, которые невозможно воссоздать в реальной жизни, предположим, когда используются щупальца осьминога как фаллические символы», — объяснил сексолог.

Он заявил, что хентай можно назвать суперпорнографией, так как аниматоры способны нарисовать любой каприз аудитории, в отличие от роликов с реальными актерами.

Вместе с тем Кульгавчук отметил, что считает хентай вредным. Одной из причин специалист назвал тот факт, что в хентае существуют поджанры, в которых у героев детские лица. В какой-то степени такие видео можно счесть легализованной детской порнографией, сказал сексолог.

«Этот жанр может быть опасен еще и для детей, поскольку способствует ранней сексуализации, вовлечению детей в интимные отношения и преждевременному психосексуальному развитию», — добавил врач.

Помимо того, в некоторых поджанрах хентая, как уточнил Кульгавчук, пропагандируется насилие.

Сексолог выразил уверенность в том, что необходимо ограничить распространение хентая. Он также добавил, что порнозависимость становится все более актуальной проблемой.

«У меня огромное количество пациентов, которые кастрированы порнографией вне зависимости от жанра. (...) Это можно назвать сексуальными наркотиками. Это огромное количество молодых людей, мужчин в семьях», — посетовал Кульгавчук.