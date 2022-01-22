Что говорят мужчины женам, когда ходят к любовницам

Еще герои фильма «О чем еще говорят мужчины» утверждали, что уйти от любовницы домой — это целое искусство. Но не меньше хитрости требуется неверным мужьям, чтобы незаметно от жены навестить свою пассию. «Рамблер» изучил соответствующие форумы и выяснил, к каким ухищрениям прибегают любители сходить налево. Орфография и пунктуация авторов сохранены.

Фото: Кадр из фильма «О чем еще говорят мужчины» Кадр из фильма «О чем еще говорят мужчины»

Среди самых распространенных приемов — срочная служебная командировка, ремонт машины, помощь лучшему другу с переездом, ремонтом и так далее. При этом бывалые ходоки налево советуют использовать того друга, которого жена не любит. Некоторые вместо друзей прибегают к помощи родителей, а то и устраивают себе «встречи выпускников».

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Эск: «Самое простое, на мой взгляд — это сказать жене, что у тебя не выходной и нужно бы поработать. Если у вас есть знакомый, приятель, которого ваша жена не любит и с которым категорически не хотела бы общаться — езжайте на встречу с ним. Найдите причину и повод с ним встретиться. С большой вероятностью жена даже звонить вам в это время не станет. И тем более не попытается поехать с вами. И да, не станет звонить вашему приятелю, выясняя, у него вы или нет. Если у вас есть родители, и ваши отношения достаточно доверительны - езжайте «к ним» или с ними по каким-то их делам. Адекватные родители прикроют вашу встречу с любовницей».

Красное облако: «Наврите, что идете в гараж ремонтировать машину. Машину обязательно отгоните к дому любовницы, то есть уберите из гаража. Если жена проверит, то скажите отремонтировал и проводил испытания (ходовые) автомобиля после ремонта».

Славик: «Если нужно что-то сказать жене, то можно сказать, что позвонил друг и срочно просит аккумулятор на машину переставить, так как ему больше не к кому обратиться кроме меня».

Геннадий: «Можно сказать, что позвонили школьные друзья, пригласили на встречу в другом городе. Через пять дней буду дома, обещаю, что буду часто звонить. И всё можно спокойно ехать к своей любовнице и целых пять дней отдыхать от своей жены».

Но такие уловки работают, если речь идет об одном свидании. Для полноценной жизни на две семьи нужны более тонкие маневры.

Влад Александрович: «Для того, чтобы регулярно ходить к любовнице, у вас должно появиться регулярное новое хобби или интерес. Скажите своей жене, например, что вы будете иногда ходить с другом на футбол по выходным. Ну а друга предупредите о том, чтобы он подтвердил это».

Poxynik: «Ну мой муж так с другом на рыбалку ездил. Я не проверяла, т.к. доверяла. А потом оказалось, что не с другом, а с подругой».

Ю7: «Любовницу надо посещать регулярно, поэтому одной «отмазой» тут не отделаешься. Надо придумать такую отговорку, чтобы она срабатывала постоянно. Например: приобрел абонемент в фитнес-клуб, записался на какие-нибудь курсы, помогаешь в постройке дома коллеге по работе, взял дополнительную работу кроме основной и пр. Идеальный вариант — это «таксовать» в свободное от работы время. И на любовницу будет время, и жена будет довольна, что муж заботится о семье, не щадя себя».

При этом некоторые мужчины признаются, что не собираются уходить к любовницам, даже несмотря на многолетнюю связь. Хотя бы потому, что эта женщина уже знает все его уловки, а значит легко раскроет его новые измены.

Денис: «Если человек любит пирожные, то ему не обязательно жить в кондитерской. Тем более если одни пирожки надоели, всегда можно найти другую кондитерскую. А дом есть дом, человека в нем держит гораздо больше, чем любовь к кондитерским изделиям. Да и вообще такие отношения не продуктивны. Если любовница станет женой, то ей никогда не докажешь, что ты никогда не изменяешь и что у тебя нет другой любовницы».