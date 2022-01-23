Похитители вернули деньги вдове Градского: сколько и почему

16 января у вдовы Александра Градского Марины Коташенко были украдены 100 миллионов рублей. Стало известно, что преступники вернули девушке небольшую часть похищенных денег.

По информации «Пятого канала», Марине вернули сумму в 5 миллионов рублей.

Как сообщает источник, Коташенко на своем автомобиле довезла похитителей до Апрелевки, и они отдали ей указанную выше сумму. Версия об инсценировке ограбления, в которой обвиняли вдову композитора — следствием не подтвердилась. И родственники музыканта к нему отношения также не имеют, уверена полиция.

Через некоторое время после случившегося [были задержаны подозреваемые] (http://example.com.

Напомним, что трое преступников в ходе инсценировки аварии проникли в автомобиль Марины и заставили ее привезти их в дом, где жили супруги. Злоумышленники забрали все наличные деньги, а это более 100 миллионов рублей, которые девушка, почему-то, хранила под кроватью. Ходили слухи, что Коташенко специально инсценировала ограбление, чтобы оставить себе часть наследства.

Марина Коташенко и Александр Градский были вместе 17 лет, однако оформили свои отношения официально только за месяц до смерти музыканта, и по инициативе невесты.