7 мест для секса вне дома

Если заниматься любовью в спальне уже надоело, самое время попробовать что-то новое и выбраться на улицу. Мы предлагаем вам несколько способов заняться сексом вне дома.

Фото: Кадр из фильма «Анна Каренина» Кадр из фильма «Анна Каренина»

Cтрасть может настигнуть вас в самый неожиданный момент, и терпеть до спальни совершенное необязательно.

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1. Автомобиль

Если у вас тонированные стекла, мир — ваша постель. Расслабьтесь на заднем сиденье и не забудьте про одеяло для дополнительной предосторожности. Если у вас не тонированные окна, то лучше занимайтесь этим в темное время суток и в безлюдных местах. Попробуйте припарковаться в пустом гараже или возле тихой стройки. Если вы сидите на коленях у своего партнера, то сможете быстрее покинуть машину, когда увидите приближающегося человека.

2. Пустынные парки или пляжи

Риск быть пойманным не очень высок, но вы получите удовольствие от того, что находитесь на открытом воздухе. Вероятно, это лучше делать ночью, чтобы уменьшить риск того, что вас действительно кто-то увидит. Только берегитесь песка и насекомых.

3. Балкон или задний двор

Если вы новичок в публичном сексе, возможно, вы захотите начать с самого простого. Задний двор вашего дома или балкон располагает к комфортному сексу. Вопрос о том, увидят ли соседи, не только увеличивает таинственность, но и ваше возбуждение. И поскольку это ваша собственность, вы можете не беспокоиться о нарушении закона.

4. Крыша

Открытая крыша — это примерно такой же вариант, как ваш балкон, только более рискованный, потому что любой случайно заглянувший может увидеть.

5. Туалет

Если вы находитесь в отеле, аэропорту, самолете или ресторане и не можете дождаться возвращения домой, чтобы заняться этим, просто найдите общественный туалет. Вы можете проскользнуть туда и выйти, не будучи замеченными вместе. Однако общественные туалеты бывают довольно грязными, поэтому вам придется прибегнуть к гимнастике. Не садитесь ни на что, не снимайте обувь и много одежды и старайтесь держаться друг за друга, а не за стены и дверные ручки.

6. Кинотеатр

Ситуация с подлокотниками сделает половой акт немного затруднительным, но вы можете делать друг другу интимный массаж руками в темноте на задних рядах. Только будьте осторожны — вас вполне могут поймать.

7. Пустые аудитории университета или библиотеки

Проверьте расписание пар или зайдите в свободную аудиторию, чтобы вас не прервали. Наденьте юбку или платье без нижнего белья, чтобы еще больше упростить задачу.