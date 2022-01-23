Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
-2° в 
USD 76.69EUR 86.91
Войти в почту
2 часа назад

Ведущая Первого канала назвала регион с любящими полных женщин женихами

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова дала совет по поводу замужества девушкам, которые любят поесть и при этом обеспокоены фигурой и внешним видом. Об этом она рассказала в посте в Instagram, посвященном традициям других народов.

Назван регион с любящими полных женщин женихами
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В частности, сваха назвала регион, где мужчины предпочитают женщин в теле — по ее словам, речь идет об Африке, в частности, Мавритании.

«Женихи этих районов очень любят полных женщин, для чего насильственно кормят их перед свадьбой. Если дома вскормить невесту не получается, девушек отдают на фермы, где их насильно откармливают», — рассказала Сябитова.

16 января Сябитова рассказала, что постоянно испытывала сомнения и страх, когда ей было от 20 до 30 лет. По ее словам, постоянные взлеты и падения очень изнуряли ее. Ведущая также дала совет людям старше 20 и младше 30 лет. «Не бойтесь осуждений от мира. Если вы молоды и у вас ничего нет, то в такие времена надо притворяться более значительными», — порекомендовала сваха.

Любовь,Роза Сябитова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители