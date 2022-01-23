Назван регион с любящими полных женщин женихами

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова дала совет по поводу замужества девушкам, которые любят поесть и при этом обеспокоены фигурой и внешним видом. Об этом она рассказала в посте в Instagram , посвященном традициям других народов.

«Женихи этих районов очень любят полных женщин, для чего насильственно кормят их перед свадьбой. Если дома вскормить невесту не получается, девушек отдают на фермы, где их насильно откармливают», — рассказала Сябитова.

16 января Сябитова рассказала, что постоянно испытывала сомнения и страх, когда ей было от 20 до 30 лет. По ее словам, постоянные взлеты и падения очень изнуряли ее. Ведущая также дала совет людям старше 20 и младше 30 лет. «Не бойтесь осуждений от мира. Если вы молоды и у вас ничего нет, то в такие времена надо притворяться более значительными», — порекомендовала сваха.