"Раз и 10 лет прошло": любовницы рассказали, почему не уходят от женатых

Любая женщина хочет быть единственной, а не делить с кем-то мужчину. Но иногда происходит так, что отношения начинаются с теми, кто уже состоит в браке. Кого-то эти обстоятельства отпугивают, а кого-то нет. "Рамблер" узнал, почему любовницы не уходят от женатых.

Для мужчин любовница играет определенную роль – это женщина праздник, к которой он испытывает влечение. Но главное, она удобна. С ней не нужно выстраивать отношения и нести ответственность за них, лишь получать удовольствие. Девушек же притягивают эмоциональные качели, чувство соперничества и надежда на будущее.

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Зачастую девушки становятся любовницами случайно, а потом время берет свое. Отношения становятся серьезными, проходят годы, а они привыкают находиться в созависимых отношениях.

"Сначала он говорил, что у него плохая жена и я чувствовала себя королевой на ее фоне. Потом влюбилась и пыталась увести его из семьи, но ничего не выходило. Расстаться тоже не могла. Сплошное страдание. Были вместе пять лет", - рассказала Елена.

"Я любовница женатого мужчины, отца семейства, у которого я еще и работаю, он мой начальник. Раньше не представляла себе, что попаду в такую историю, а потом раз и десять лет прошло. Я много раз хотела это прекратить, но все равно в итоге возвращаюсь к нему. Страдание и блаженство сплелись воедино", - рассказывает Екатерина.

Многие любовницы и сами состоят в длительных отношениях, которые не хотят разрушать, потому что боятся причинить боль близким.

"У меня тоже есть семья, понимаю, почему он не уходит из семьи. Когда я думаю о разводе, то представляю взгляд моего мужа, когда признаюсь, что люблю другого. И взгляд моего сына. Я не боюсь за себя, но я никак, понимаете, никак не могу сделать им больно. Это сродни тому, чтобы взять нож и ткнуть его моим мальчикам в спину. И все же я люблю другого мужчину. С ним я ощущаю себя счастливой, сильной, молодой, любимой", - жалуется Анна.

Другая женщина рассказала, что была очарована мужчиной, но когда узнала всю правду о его отношениях, не смогла совладать с совестью и вышла из отношений.

"Когда-то была любовницей коллеги по работе. Отношения начались с дружбы. Он якобы разводился, потому что брак трещал по швам. С такой лапшой на ушах я стала любовницей. Когда через 2 месяца лапшу сняла, то отношения с ним порвала, но он ещё месяц не хотел отпускать, звонил, писал, приезжал, на стоянке вылавливал, плакал даже. Уверена, многие не уходят, потому что верят, что он бросит жену. Но меня отверг сам факт обмана", - объяснила Ксения.

Действительно, существуют и те, кто и правда годами ждет развода и ничто не может переубедить их.