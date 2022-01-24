Размер имеет значение? Врач развеял все страхи мужчин

Поп-культура представляет нам образ мужчины, который готов заниматься сексом со всем, что движется, и не способен на диалог. В реальности это совсем не так.
В новой серии подкаста "Активное согласие" мы обсуждаем только те проблемы, с которыми обычно сталкиваются мужчины — это вопросы эрекции, страх проявить себя недостаточно хорошо в постели, несоответствие желаемого и действительного.
У нас в гостях Дмитрий Орлов — врач-сексолог, психотерапевт, психиатр. А также преподаватель сексологии, президент Ассоциации развития сексуального образования. Дмитрий рассказал, почему может пропадать желание, как сохранить эрекцию и развеял множество мифов о мужчинах.
Таймкод:
1.45 — Как часто мужчины обращаются к сексологам и с чем
13.07 — С чем связано отсутствие эрекции или слабая эрекция
23.05 — Алкоголь и эрекция
26.40 — Эрекция и возраст
32.50 — Мужчина устал, а женщина хочет еще, что делать
37.40 — Возбуждение пропало!
48.30 — Как правильно говорить после секса
56.22 — Сильная усталость между подходами в сексе
59.38 — Может ли член застрять в вагине
1.06.30 — Что делать, если партнерша отказывает в каком-то виде секса
1.10.48 — Нравится необычное порно, что это говорит о нас
1.13.40 — Жена изменяет, но это заводит
В подкасте участвовали:
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Над подкастом работали:
автор и ведущая — Даша Краснова
джингл — Глеб Домбровский
монтаж — Арсений Троицкий
обложка — Мария Толстова и Лена Сидорова