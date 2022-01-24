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1 час назад

Размер имеет значение? Врач развеял все страхи мужчин

Поп-культура представляет нам образ мужчины, который готов заниматься сексом со всем, что движется, и не способен на диалог. В реальности это совсем не так.

Размер имеет значение? Врач развеял все страхи мужчин
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В новой серии подкаста "Активное согласие" мы обсуждаем только те проблемы, с которыми обычно сталкиваются мужчины — это вопросы эрекции, страх проявить себя недостаточно хорошо в постели, несоответствие желаемого и действительного.

У нас в гостях Дмитрий Орлов — врач-сексолог, психотерапевт, психиатр. А также преподаватель сексологии, президент Ассоциации развития сексуального образования. Дмитрий рассказал, почему может пропадать желание, как сохранить эрекцию и развеял множество мифов о мужчинах.

Таймкод:

1.45 — Как часто мужчины обращаются к сексологам и с чем

13.07 — С чем связано отсутствие эрекции или слабая эрекция

23.05 — Алкоголь и эрекция

26.40 — Эрекция и возраст

32.50 — Мужчина устал, а женщина хочет еще, что делать

37.40 — Возбуждение пропало!

48.30 — Как правильно говорить после секса

56.22 — Сильная усталость между подходами в сексе

59.38 — Может ли член застрять в вагине

1.06.30 — Что делать, если партнерша отказывает в каком-то виде секса

1.10.48 — Нравится необычное порно, что это говорит о нас

1.13.40 — Жена изменяет, но это заводит

В подкасте участвовали:

Даша Краснова

Дмитрий Орлов

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Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж — Арсений Троицкий

обложка — Мария Толстова и Лена Сидорова

Любовь,Дмитрий Орлов,Google,Apple,
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