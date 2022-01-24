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1 час назад

"Мать его валялась в ногах": как я оставила больного мужа

В рубрике "Наболело" редакция «Рамблера» публикует вопросы, которые волнуют наших читателей. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашему сегодняшнему герою, мы предлагаем в комментариях.

"Мать его валялась в ногах": как я оставила больного мужа
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Я постоянно слышу упреки от друзей и родственников, да и сама виню себя, когда остаюсь наедине с собой. При этом очень хочу быть услышанной и получить совет. Я честно не могла так больше жить, но и простить себя не выходит.

Десять лет лет назад я вышла замуж за Колю. Мы жили спокойно и счастливо, но муж детей не хотел. Мне было от этого очень больно и обидно. Коля постоянно работал, часто уезжал и говорил, что одной мне будет трудно. Его аргументы казались мне логичными, и я соглашалась.

Когда через пару лет вопрос вновь стал актуален, зачать ребенка не удалось. А когда обратились к врачу и вовсе узнали, что у мужа опухоль. В этот момент, как говорится, жизнь разделилась на до и после.

Больницы, лекарства, постоянные операции. Я была рядом с ним все это время. Носила передачки, поддерживала, продал технику и даже свои украшения. А позже и родительскую дачу — все ради лечения. А когда все стало реально плохо, муж попросил привезти к нему своих детей. От другой женщины! Хотел, так сказать, попрощаться.

Оказалось, что в командировке у него был роман с другой. Я была разбита, но скрепя сердцем привезла его детей, а потом подала на развод. Не могла больше смотреть в глаза предателю.

А теперь все меня унижают, ненавидят и презирают. Только мать его валялась у меня в ногах, вынести это было не менее трудно. Я решила уехать из города. Не могу выносить общения с родственниками.

Муж, кстати, не помер. Поправляется, но мне уже все равно.

Любовь,
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