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2 часа назад

Заработавшая миллионы фунтов модель предпочла простого плотника

Модель из Великобритании, заработавшая миллионы фунтов стерлингов на OnlyFans, рассказала, что предпочитает простых работящих мужчин. Об этом пишет издание Daily Star.

Заработавшая миллионы фунтов модель предпочла плотника
Фото: @bonnielocketxox@bonnielocketxox

33-летняя Бонни Локет утверждает, что люди ошибаются, если считают ее неприступной особой, которая влюблена только в себя. По ее словам, ей нравятся высокие привлекательные мужчины с рабочими профессиями. В частности, несмотря на многомиллионные заработки модели, парень, с которым она встречается уже девять лет, работает плотником.

Локет разоблачила и другой миф о себе. Один из ненавистников девушки написал ей, что она, вероятно, еще в школе наслаждалась повышенным вниманием со стороны мужчин.

«О, еще как, — со смехом ответила модель. — Мужского внимания было полно, но его вызывали совершенно неправильные вещи».

Модель намекнула, что в школе над ней издевались, потому что она была рыжая и неуклюжая.

Ранее сообщалось, что публикация эротических фото на OnlyFans приносит Локет 200 тысяч фунтов стерлингов в месяц. «Думаю, я перестану этим заниматься только в том случае, если это будет физически невозможно, — заявляла она. — В старости тело теряет гибкость, поэтому некоторые позы могут не получаться, но я что-нибудь придумаю».

Любовь,
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