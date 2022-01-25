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1 час назад

Ученые выяснили, сколько интима нужно для счастья

Ученые исследовали опросы тысяч человек за последние 40 лет в поисках идеальной частоты секса для обоюдного счастья партнеров.

Ученые выяснили, сколько интима нужно для счастья
Фото: WMJ.ruWMJ.ru

В результате выяснилось, что пары, которые занимаются сексом чаще раза в неделю, не считают себя более счастливыми, чем те, у которых интим происходит еженедельно.

«Результаты наших исследований показывают, что важно поддерживать интимную связь с вашим партнером, но не нужно заниматься сексом каждый день», — объясняет ведущий исследователь Эми Мьюз.

Показания менялись в зависимости от стадии отношений в паре. Те, кто только начал встречаться, ставили секс далеко не на первое место, одиночки называли его не важным для счастья. Половых и возрастных различий в ответах не было.

Наши результаты были одинаковыми для мужчин и женщин, молодых и пожилых людей, а также пар, состоящих в браке несколько лет или десятилетий,

— поясняет Эми Мьюз.

Но и при этом секс более тесно связывали со счастьем, чем деньги. Находящихся в длительных отношениях людей спрашивали о годовых доходах и регулярности секса — и те, кто занимается сексом раз в неделю, оказались гораздо счастливее тех, у кого он случается раз в месяц. А вот люди со средним заработком были примерно так же счастливы, как люди с более высоким достатком.

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