3 базовые техники хорошего флирта

Язык флирта — самый распространенный язык отношений между мужчиной и женщиной. Есть те, кто владеют им от природы, однако большинству нужны уроки. Эксперт раскрыл три тайных способа хорошего флирта, которые помогут вам без труда завоевать сердце понравившегося мужчины.

Фото: Кадр из фильма «Красотка» Кадр из фильма «Красотка»

В обществе принято считать, что флирт — чуть ли не первый шаг к сексу, что является заблуждением, так как флирт — лишь эффективный способ общения. О том, как правильно флиртовать, специально для WMJ.ru рассказала Катя Сила — предприниматель, эксперт в области профайлинга, гендерного коучинга и отношений.

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Катя Сила Предприниматель, эксперт в области профайлинга, гендерного коучинга и отношений

Степень, по которой можно определить, был ли успешен флирт или перерос в неловкую ситуацию, — ваша уверенность в себе и в том, что вы делаете. Представьте ситуацию: вы шли мимо столика в ресторане и, случайно споткнувшись, упали на колени к незнакомцу. Стушеваться, скомкано извиниться и уйти — пример плохого флирта, он станет хорошим, если в этой же ситуации улыбнуться, сказать: «Врут люди, которые говорят, что женщины с неба не падают! Вот одна упала». Заигрывать можно с кем угодно — от подруги до гардеробщицы и водителя такси, с любым человеком любого пола.

Существует понятие тонкого или незаметного флирта, который оставляет за собой недосказанность, и у объекта появляется вопрос: «Действительно ли мне на что-то намекают, или показалось?» В таком случае человек будет постоянно о вас думать. Данный прием хорошо работает у тех, кто много практикует, чтобы начинать. В этой статье мы поделимся базовыми техниками, которые сработают на любом мужчине.

Прием №1: Создаем интригу

Как только вы создаете интригу, человеку становится интересно, что случится дальше. Это мотивирует его оставаться с вами в коммуникации до тех пор, пока она не будет раскрыта (секрет: ее можно никогда не раскрывать). Интрига может быть вокруг него и вокруг тебя. Первый случай — это, когда вы мало знакомы и, возможно, как личность вы ему еще не очень интересны. Например, чтобы привлечь его внимание, можно рассказывать историю в компании и вскользь отметить: «Кстати, когда я гуляла с Катей, она ТАКОЕ про Игоря рассказала!». И продолжить говорить как ни в чем не бывало.

На сайтах знакомств можно начать диалог с интриги либо в какой-то момент ее добавить. Например: «Не может быть, это ты! Мне про тебя многое рассказывали»; «Ты был звездой в некоторых кругах пару (недель, месяцев, лет) назад». На все вопросы, которые касаются того, что вы имеете в виду, обещайте ответить при встрече, а на ней — всячески уходите от ответа. В конце можно никак не раскрыть интригу либо сказать что-то вроде: «Мне говорили, что ты крутой парень, но тебе не хватает женщины рядом»; «Я перепутала, кажется, это не ты»; «Узнала, что ты уже давно ждал, когда же я появлюсь в твоей жизни». Если вы разбираетесь в гороскопе или в каком-либо типировании, то интригу можно закончить тем, что по его знаку Зодиака/типу личности вы узнали, что он... И перечислить его позитивные качества.

Интрига вокруг себя будет работать, если вы даже немного, но знаете друг друга. В беседу можно добавить что-то вроде: «У меня есть большой секрет, который я еще никому не говорила, но тебе, кажется, могу открыться». После этого сделать паузу, в которой как бы собираетесь с мыслями, но в итоге передумываете говорить эту тайну до последнего. В конце, если она у вас есть, можете ее рассказать или придумать что-то глупое.

Прием №2: Дефицит себя

Когда вы не доедаете любимый десерт, это оставляет чувство неудовлетворенности, после которого так и хочется отломить еще кусочек. Дефицит себя — это про то, чтобы не растворяться в мужчине. Не стоит говорить с ним часами по телефону, вам есть чем заняться. Не надо бежать к нему на встречу каждый раз, когда ему внезапно скучно. Уходите со свиданий на пике общения. В тот момент, когда хочется провести с ним всю ночь, гуляя до рассвета. Чтобы рационально сохранять дефицит себя, было бы неплохо иметь хобби, увлечения и работу, которая вам нравится.

Если вы живете вместе, то находите время, чтобы быть без него — уходите гулять с подругами и не рассказывайте, что там было. Выделите себе минимум час в неделю, когда вы занимаетесь делами, во время которых он не должен вас беспокоить. Можете сходить в бар, а по возвращении создать интригу, которую никогда не раскроете: «О боже, без тебя там такое случилось».

Прием №3: Невербальный флирт

Самая важная часть коммуникации — то, что мы не говорим словами: жесты, поза, интонация. Но первостепенное в невербальном флирте — это прикосновения и взгляды. Самые удачные, по моему мнению, взгляды «кошечки» или «собачки». Для взгляда «кошечки», чтобы он был натуральным, смотрите на своего мужчину и думайте о самых «грязных» вещах, которые вы хотели бы с ним сделать. Можете потренироваться перед зеркалом. Попробуйте опустить голову, поднять взгляд, расслабить верхние веки и улыбнуться. Взгляд «собачки» — когда вы думаете о том, какой он невероятный и заботливый. Это более открытый взгляд, который показывает, что вы доверяете человеку. Наклоните голову в сторону и оголите шею, широко откройте глаза, можно немного поднять брови. Представьте, как собачка смотрит на своего хозяина, и попробуйте повторить. На подсознательном уровне это считывается как доверие.

Жестикуляция должна быть плавной и мягкой. Можно аккуратно прикасаться к своей шее, зоне декольте, накручивать волосы на палец. Если он позволяет дотронуться до себя, то нежно похлопывайте его по плечу во время смешных шуток или как бы невзначай на секунду положите свою руку на его, а можете сказать, что у него упала ресничка, и аккуратно ее снять. Инициируйте легкие, порхающие прикосновения. Круто будет вместе пойти на страшный квест. В моменты испуга держитесь за его руку, обнимайте и прижимайтесь. Так вы сможете не только приблизиться к нему, но и испытать совместные эмоции, которые вас сблизят.