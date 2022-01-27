Пожилым людям рекомендуют чаще заниматься сексом

Врачи сходятся во мнении, что для сексуальной активности нет никаких возрастных рамок: для пожилых людей, также, как и для молодых, занятия сексом полезны. То, что с возрастом у людей пропадает способность отвечать на сексуальные стимулы – тоже, скорее, миф.

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О сексуальной активности в пожилом возрасте рассказала д.м.н., профессор, врач акушер-гинеколог РГНКЦ РНИМУ им. Н.И. Пирогова Асият Хашукоева.

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Врач озвучила, что во время менопаузы уровень половых гормонов у женщин снижается, что сказывается на либидо. Поэтому большинство женщин от 45 до 70 лет говорят о проблемах с сексуальным влечением. Сопровождается это и физиологическими изменениями в половых органах, что также влияет на сексуальные потребности. Обращение к врачу с такими вопросами случаются крайне редко, поэтому немногие знают, что все эти проблемы сегодня решаемы.

Точка зрения, что женщины старшего возраста не должны и не могут получать удовлетворение от секса, ошибочно. Кроме того, отказ от секса ведёт к негативным последствиям – ухудшается самочувствие, появляется депрессия, начинаются сложности во взаимоотношениях с партнером.

Люди зрелого возраста должны помнить – биологические процессы старения не несут в себе ничего такого, что бы блокировало половую функцию – поэтому секс может присутствовать в жизни человека до самых поздних лет.

Для мужской сексуальности также не существует ограничений – на это указал д.м.н., профессор, врач-уролог, онколог РГНКЦ РНИМУ им. Н. И. Пирогова Григорий Кривобородов. Проблемы с эрекцией с возрастом возникать могут – они есть у 20-40% мужчин старше 60 лет, у 50-70% старше 70 лет. Ранее это связывали с психологическими причинами, современные исследования говорят о влиянии сосудистых нарушений – а они поддаются коррекции. Снижение эрекции часто происходит не по вине возраста, а из-за сопутствующих заболеваний: сахарного диабета, гиперхолистеринемии, ожирения. Влияет сидячий образ жизни, отсутствие физической активности. Велика и роль партнерши: если женщина не заинтересована в половой жизни – риск эректильной дисфункции выше.

Мешать получению удовольствия от секса могут и стереотипы о чрезмерных нагрузках на сердечно-сосудистую систему во время полового акта. Врач заверил – с этой точки зрения секс абсолютно безопасен для возрастных людей: половой акт сравним с прогулкой на расстояние 1,5 км в течение 20 минут или подъёму на два пролета лестницы за 10 секунд.