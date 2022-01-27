Девушка разобрала старые снимки и узнала семейную тайну

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как разобрала старые снимки и узнала семейную тайну. Девушка увидела фотографию со свадьбы своего отца, но невестой оказалась не ее мать, а ее тетя.

Фото: Unsplash Unsplash

Автор поста рассказала, что недавно она помогала бабушке со стороны матери разбирать старые вещи. Тогда она нашла коробку с фотографиями, среди которых были детские снимки ее матери с еще одним ребенком.

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«Я спросила у отца, кто это был, потому что у моей матери нет братьев и сестер. Он ответил, что у нее была младшая сестра, которая умерла в раннем детстве», — поделилась девушка.

Через месяц героиня истории нашла еще один снимок: на фотографии была запечатлена свадьба ее отца.

«Невестой была не моя мать, и я не могла понять, почему на снимке есть ее родители», — призналась она и добавила, что мать отказалась отвечать на ее вопросы.

«На следующий день бабушка рассказала мне правду: у моей матери была сестра. Она была замужем за моим отцом», — поделилась пользовательница платформы.

Как выяснилось, отец рассказчицы завел роман с сестрой своей жены, когда был в браке. В результате мать героини истории забеременела.

«Моей тете пришлось уехать из города, потому что мой отец решил развестись с ней, чтобы быть с моей матерью», — рассказала автор поста.

По ее словам, после случившегося родители матери на протяжении 30 лет не общались с дочерью, которая уехала.

«Меня так злит, что все члены семьи, мои родители и бабушки и дедушки с обеих сторон, скрыли от меня правду. Я бы никогда не узнала об этом, если бы случайно не наткнулась на снимки», — пожаловалась девушка. По ее словам, ее бабушка думала, что избавилась от всех фотографий со своей младшей дочерью.

«Мои родители считают, что эта история не должна меня волновать, так как все произошло до моего рождения. Но я не согласна с этим, как и с тем, как поступил каждый в этой драме», — заключила она.