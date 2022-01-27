Женщина добилась увольнения официантки и вызвала споры

Пользовательница Reddit с ником @throwraWaitress109 поделилась историей о том, как добилась увольнения официантки после того, как посетила с семьей новый ресторан. Женщина пожаловалась на заведение в сети из-за того, что сотрудница флиртовала с ее мужем. Ее поступок вызвал неоднозначную реакцию: в комментариях пользователи поспорили о том, была ли рассказчица права.

«Несколько дней назад мы отмечали 30-й день рождения моего мужа. Мы решили отправиться в новый ресторан, пригласили свекра и свекровь», — рассказала автор публикации.

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Во время ужина, по словам женщины, официантка вела себя странно. Сотрудница заведения не сводила глаз с мужа героини истории и отпускала фривольные комментарии в его адрес.

Посетительница ресторана поначалу решила не обращать внимания на поведение официантки. «Но когда она принесла нам напитки, то поставила их на стол, наклонилась близко к моему мужу, думая, что никто ее не услышит, но мы услышали ее слова. Она сказала: "Искры в ваших глазах заводят меня!"» Женщина уточнила, что после этой ремарки обратилась к официантке с требованием прекратить некорректное поведение, однако та якобы лишь улыбнулась и ушла.

Автор публикации добавила, что после возвращения домой оставила ресторану разгромный отзыв в их профиле в Facebook. На следующий день после этого с рассказчицей связался менеджер заведения.

«Он спросил, что им необходимо сделать, чтобы я удалила свой отзыв. Я сказала, что официантка должна получить наказание. Он затем позвонил и сказал, что уволил ее», — поделилась женщина.

Однако прежде чем рассказчица успела удалить отзыв, ей написала сотрудница ресторана. Девушка заявила, что не хотела доставлять неудобства посетителям ресторана и лишь желала сделать комплимент гостю. Официантка также обвинила женщину в том, что она разрушила ее карьеру, и пожаловалась, что из-за увольнения не сможет оплачивать жилье.

Мнения юзеров Reddit о произошедшем разошлись. Многие комментаторы встали на сторону автора поста. «Ты не виновата. Официантка вела себя неподобающе на работе», — написал один из пользователей. Юзеры также выразили уверенность в том, что комментарий сотрудницы ресторана о глазах мужа рассказчицы можно приравнять к домогательствам.