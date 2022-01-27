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3 часа назад

В сети обсуждают новую пассию Брэда Питта

Брэд Питт не афиширует свою личную жизнь, однако за него это делают папарацци и СМИ. Актеру не удается скрывать все свои отношения. Например, сейчас Питта подозревают в романе со шведской певицей Lykke Li. Поговаривают, что отношения между звездами завязались еще в середине 2021 года. Inst @bradpittofficial Брэд Питт и Люкке Ли живут совсем рядом друг с другом. Их особняки расположены напротив. Зарубежные таблоиды уверены, что обладатель «Оскара» тайно встречается с певицей. «Для Брэда это прекрасное совпадение – возлюбленная живет так близко, в соседнем доме», – пишет издание The Sun. Говорят, что роман между Люкке Ли и Брэдом Питтом продолжается уже около полугода. В Швеции давно подозревали, певица и актер состоят в отношениях, но в Америке начали говорить об этом только сейчас. Напомним, что Брэд Питт развелся с Анджелиной Джоли в 2016 году после 10 лет брака. Актеру приписывали роман с немецкой моделью Николь Потуральски. Ходили слухи, что Питт и модель вместе отдыхали в поместье, которое он приобрел вместе с бывшей женой во Франции. Однако ни один роман актера не был официально подтвержден. Фото: Instagram.

В сети обсуждают новую пассию Брэда Питта
Фото: New MagazineNew Magazine
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