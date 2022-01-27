Правила, которые помогут удержать мужчину в начале отношений

Даже опытные женщины порой совершают ошибки на старте новых отношений, потому что каждый мужчина – это новый, доселе еще неизведанный мир.

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Тем не менее, по словам психологов, существуют определенные правила, придерживаясь которых женщина будет уверенно продвигаться к укреплению этих отношений, к появлению доверия со стороны мужчины и, наконец, к самому главному – созданию настоящего семейного союза. отношения

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Незаметно поставить его на место.

Так уже природа устанавливает, что мужчины - существа более самовлюбленные, чем женщины. Они привыкли играть по своим правилам, делать то, что удобно им, и считают, что все это в порядке вещей.

Если женщина не хочет еще на старте отношений попасть в полную зависимость от привычек нового кавалера, ей требуется установить четкие границы.

Например, если любит звонить в неурочное время, не хватайтесь сразу за трубку, попробуйте раз или два не ответить. Потом можно сказать, что были заняты.

Со временем мужчина начнет задумываться над тем, когда удобно вам позвонить или, когда к вам прийти. С такой малости и начинается будущее равноправие в отношениях.

Разнообразить его жизнь.

Большинство мужчин, каким бы они себя не воображали, не самом деле не слишком большие затейники. «Набор джентльмена», приглашение в ресторан или кино – очень редко представители сильной половины человечества отходят от прописных стандартов отношений.Так что, все, как всегда, в руках женщины. Надо перехватывать инициативу и «тихой сапой» подталкивать его к другим развлечениям и досугу.

Даже для далекого от искусства человека поход в тот же театр может открыть совершенно новый мир. При этом название самого спектакля не столь важно. Куда важней то, что вы пришли на него вдвоем.

Проявлять любопытство.

На начальной стадии отношений нет ничего плохого в том, чтобы задавать мужчине вопросы с целью узнать его получше. Конечно, вопросы в лоб на тему «сколько ты зарабатываешь» не совсем уместны, и представят женщину не в лучшем свете.

Но о многом можно узнать окольными путями, аккуратно выведя его на откровения. Например, решили узнать что-то о его юности, вспомнили и рассказали какую-нибудь смешную или трогательную историю из своей юности.

Там, глядишь, и у него язык развяжется. И уже женщине будет проще понять – ее ли это типаж мужчины, и стоит ли тратить на него время. отношения

Говорить о чувствах.

Игра в недотрогу, наверное, хороша до определенного момента. Психологи советуют не стесняться в разговорах с новым кавалером затрагивать самые сокровенные темы, не стесняться говорить о себе, о своих чувствах.

Во-первых, это быстрее сблизит вас с человеком, во-вторых, он сам расслабится, проникнется к вам доверием, и тогда можно будет узнать, кто перед вами на самом деле, и есть ли у вас с ним какие-то перспективы.

Быть самой собой.

А чтобы женщине самой не играть под разными масками да вдруг не заиграться, лучше всего сразу предстать перед мужчину самой собой. Как говорится, люби меня такой, какая я есть. А на нет и суда нет.