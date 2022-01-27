Три типа мужчин, с которыми сложно построить отношения

Залог счастливых отношений — это полное принятие человека. Однако недостатки некоторых людей принять просто невозможно. Эксперт рассказал о том, с какими мужчинами будет нелегко построить счастливые отношения.

У каждого человека есть свои минусы и плюсы. Однако, если женщины свои недостатки замечают и стараются устранить, то мужчины зачастую попросту не обращают внимания на свои маленькие дефекты. Им трудно осознать, что они у них есть. Возможно, не очень красиво давать клички или развешивать ярлыки на людей, но тем не менее лучше заранее понять, какой мужчина перед вами и стоит ли тратить на него свое время. Специально для WMJ.ru певица Лилу рассказала о трех типах мужчин, с которыми невозможно построить здоровые отношения.

Видео дня

Нарциссы

Наверное, самый первый и самый яркий тип мужчин, с которым крайне сложно лично мне завести какие-либо отношения — мужчина-нарцисс, который большую часть времени уделяет своему телу, миру, жизни и делам. Как правило, такие мужчины довольно ограничены и слишком помешаны на себе. Это мужчины, которые ходят в салоны красоты не просто делать стрижку и маникюр. Они постоянно посещают солярий, пользуются различными кремами и масками. Эти ребята во всех своих проявлениях самолюбивы и требуют, чтобы им все прислуживали.

Таких мужчин я встречала и поняла, что это абсолютно не мой тип, потому что весь мир крутится вокруг них, и истинно мужского, честно сказать, в них мало. Для меня мужчина — это человек, который уважает женщин, заступник и защитник, это сильная духом и развитая во всех смыслах личность. Он обязательно должен быть умнее и сильнее меня, иметь профессию лучше, чем моя, уметь зарабатывать и понимать, что такое лишения. А мужчина-нарцисс — слабый, женственный, да и за «брутальностью» часто встречается ранимость и неприспособленность к миру. Человек часто не умеет решать проблемы и сложные ситуации. Это все, конечно, по моему опыту.

Зависимые и депрессивные

Второй тип мужчин — это зависимые. У них есть то, от чего они не могут оторваться, а если это забрать, начнется ломка. Игроманы, алкоголики и другие подобные ребята. Любая зависимость для меня — это синоним слабости. Человек, который не может побороться со своими пагубными привычками, найти силы и излечиться от них. Для меня это непонятно и неприемлемо.

Представьте, в жизни случится что-то серьезное, а человек вместо работы, решения проблемы или помощи своим близким может пойти в казино и проиграть все деньги. Или другой пример: человек в который раз опаздывает, просто потому что хочет покурить и ему вообще все равно на весь мир. Я такое, к сожалению, часто видела, когда из-за своей слабости мужчина просто не может собраться. Люди, которые поддаются таким соблазнам — нездоровые, они не следят за сохранением своего тела и разума, разрушая их. Эти люди часто впадают в депрессию и апатию, могут днями не выходит из дома и вообще не двигаться, впоследствии зарабатывают себе дополнительные психологические сложности. В таком состоянии появляется очень много оправданий — лень, пагубные привычки, нежелание что-либо делать, потеря работы и отношений.

Такое глубокое меланхоличное состояние для меня — страшно. И такие люди меня путают, потому что они в любой момент могут отменить все планы, от всего отказаться и подставить кого угодно. Для мужчин такое неприемлемо. Когда вы строите планы, хотите улететь отдыхать, сделать сюрприз или просто кого-то встретить, такие люди резко могут перевернуть ваши планы, сказав: «Я устал, мне плохо, чувствую, мне этого не надо». И таких людей нужно постоянно уговаривать, упрашивать, выкручиваться, лишь бы они спустились на землю. Опять же я отношу такой тип людей к слабым, которые не могут справиться со своими эмоциями. И не хотят это решать.

Любимые сыночки

Третий тип самый сложный, как мне кажется. Это мамины сыночки. Бич нашего времени, потому что мужчины перестали быть рыцарями, воинами и добытчиками и превратились в скрытых абьюзеров. Если привязывать этот тип к перечисленным, то я бы его отнесла либо к первому, так как нарциссы — как раз часто те люди, которых в детстве мама сильно любила. Но меланхолики и депрессивные мужчины также в детстве могли быть сильно привязаны к маме. И мамины сыновья — это самое страшное. Мама как решала все в детства за сына, так решает и во взрослом возрасте. Какая девушка должна быть, какая жена. И очень часто такие мужчины не воспринимают других женщин вообще.

Лично меня это коснулось дважды, хоть и не хочется рассказывать про эти случаи, но я на своем опыте убедилась, что с таким типом подчас просто невозможно построить что-либо серьезное и лучше вообще туда не лезть. Я считаю, что тотальное принятие решений мамами за своих сыновей травмирует и уничтожает мужчину. Но мамы, к сожалению, не понимают, что они наносят такой большой урон. Для такого мужчины не будет никогда достойной жены, всегда будет что-то не так. Они всегда будут привязаны к маме, будут решать только ее проблемы и сравнивать спутницу с ней. Такой мужчина обычно относится к другой женщине как к обслуживающему персоналу. И самое главное, что нужно знать о таком типе: они абсолютно не созданы для отношений, потому что у них уже есть отношения. С мамой, которая никогда не отдаст своего сына. Выбирая таких мужчин, нужно понимать, что ты будешь состоять в отношениях именно с мамой. Так что спросите себя, готовы ли вы к бонусу «два в одном».

Все три типа, которые я описала, между собой часто связаны несколькими факторами. Например, ленью, которая все оправдывает, слабостью и нежеланием быть мужчиной. Конечно, все зависит от воспитания, так как многое идет с детства. Я бы выделила отдельную касту, когда на мальчика сильно влияет мама. Эти женщины, к сожалению, сами не понимают, как сильно они травмируют своих сыновей, когда их долго не отпускают из семьи, делают им вечные поблажки, да и в целом относятся к ним как к девочкам. Как итог — вырастают самолюбивые, меланхоличные и слабые мужчины, от которых остается только бежать.